【烏克蘭戰爭】敖德薩遭炮擊 白宮斥俄扭曲歷史（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第76日，烏克蘭南部港口城市敖德薩的旅遊景點遭炮彈襲擊，造成兩人受傷。另外，白宮批評俄羅斯總統普京發表二戰勝利日演說内容扭曲歷史。美國民主黨也希望推動國會加快通過對烏克蘭額外400億美元的援助資金。

【本港時間5月10日】

【11:16】聯合國安理會將於周四（12日）召開新會議商討俄烏戰爭的人道主義問題。

【07:20】烏克蘭南部港口敖德薩市議會表示，有炮彈襲擊當地旅遊景點並摧毀了5座建築物，造成兩人受傷。

【03:30】路透社引述消息人士稱，美國國會民主黨議員已同意向烏克蘭提供近400億美元額外資金的提議。

【03:00】普京（Vladimir Putin）在二戰勝利日的演説中表示，入侵烏克蘭是為應對西方對俄羅斯構成不可接受的威脅。白宮譴責普京的演説内容提供修正主義歷史版本及發放虛假信息。

【本港時間5月9日】

【18:45】俄羅斯駐波蘭大使在二戰勝利日前往為前蘇聯士兵獻花時，遭遇烏克蘭支持者，被人淋紅色油漆，現場更聽到有人大叫「法西斯主義者」（fascists）。

【15:42】俄羅斯周一舉行二戰勝利日閱兵儀式，總統普京如期發表演說，惟未如外界預期有重大宣布。普京再次重申俄羅斯在烏克蘭的軍事行動合理，指摘北約及烏克蘭對俄羅斯邊境牙成不可接受的威脅。

普京同時批評西方國家，指他們未有聆聽俄羅斯的要求，反而另有計畫，預備入侵俄國領土，包括克里米亞半島（Crimea）。

【14:26】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（9日）受訪時表示，歐盟考慮利用數以十億美元被凍結的俄羅斯外匯儲備，幫助烏克蘭重建。

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，凍結約3150億美元（約2.47萬億港元）的俄羅斯外匯儲備。

【09:24】加拿大總統杜魯多（Justin Tredeau）周日突然訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，並承諾會為烏克蘭提供新型武器及其他裝備。杜魯多重申，西方國家堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。【下一頁】

【02:37】G7領袖發表聯合聲明，批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭，使俄羅斯蒙羞。另外，G7領袖同意，分階段降低依賴俄羅斯石油。【下一頁】

【00:00】美國官員透露，華府將對俄羅斯實施更多制裁，今次對象為莫斯科政府控制的媒體﹑服務業及國防工業。同時，美國簽證限制名單增加2,600名俄羅斯及白俄羅斯人士，當中包括俄羅斯兩大銀行高層及軍方人士。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明