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【烏克蘭戰爭】敖德薩空襲增至21死38傷 烏俄各執一詞（不斷更新）

環球社會熱點 11:42 2022/07/02

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第129日。烏克蘭港口城市敖德薩的住宅大廈及康樂中心遭俄軍空襲，增至21死38傷，烏方對俄軍使用導彈攻擊平民設施感到憤怒。俄方否認空襲針對住宅區，指俄軍只是攻擊烏方的彈藥庫、武器維修廠及訓練基地。

【本港時間7月2日】

【11:30】烏克蘭南部敖德薩（Odessa）的住宅大廈及康樂中心遭俄軍空襲，增至21死38傷，包括多名兒童。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對俄軍使用導彈攻擊平民設施感到憤怒，指俄軍發射的Kh-22型導彈，是設計來摧毀航空母艦及其他大型戰艦廈。

克里姆林宮發言人否認空襲針對住宅區，指俄軍只是攻擊烏方的彈藥庫、武器維修廠及訓練基地。

【本港時間7月1日】

【13:18】烏克蘭官員指，俄軍發射導彈擊中敖德薩一棟多層公寓大樓及一個康樂中心，導致最少17人死亡。

【01:14】美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國再向烏克蘭追加8億美元（約62.4億港元）的軍事援援助。拜登更指無論時間多長，美國及北約都會繼續支持烏克蘭。【下一頁】

【本港時間6月30日】

【17:13】俄羅斯國防部證實，軍隊已撤出茲梅伊內島（又稱蛇島），作為釋出善意的舉動。國防部指此舉向全球社會展示，俄軍沒有阻礙聯合國組織建立人道走廊，讓烏克蘭農產品出口。

【15:14】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，歐洲盟友在國防開支的不足促使普京入侵烏克蘭，呼籲各國需要提升防守能力。

【10:22】英國首相府承諾，向烏克蘭增加10億英鎊（約億港元）的軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）指援助已改善烏軍的防守。

【06:32】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，不在意瑞典與芬蘭加入北約（NATO），惟NATO若在兩國展開軍事部署，他表明俄國會有所回應。【下一頁】

【02:49】烏克蘭軍方情報部門表示，將與俄羅斯互換144名被俘虜士兵，烏方獲釋戰俘中95人為馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠守軍。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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