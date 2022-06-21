【烏克蘭戰爭】敖德薩烏糧倉被炸 俄集軍攻西頓涅茨克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第117日。烏軍透露俄軍發動導彈襲擊，摧毀敖德薩一個糧食倉庫。另外，烏克蘭政府透露俄羅斯已集結大部分兵力準備再攻烏克蘭東部城市西頓涅茨克。

【本港時間6月21日】

【09:20】烏軍指控俄軍發動導彈襲擊，摧毀敖德薩一個糧食倉庫，但無平民受傷。

【02:07】烏克蘭政府透露俄羅斯 下令軍隊周日前抵達盧甘斯克邊境， 集結大部分兵力準備再攻烏克蘭東部城市西頓涅茨克。

【本港時間6月20日】

【16:53】德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，將會支援波蘭及羅馬尼亞利用火車，把數以百萬噸被積壓的烏克蘭糧食，強調需要現代化鐵路及合適的貨櫃車箱。但她表明，不可能運出全數被積壓的烏克蘭糧食。

【10:14】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai指出，烏軍仍固守頓巴斯地區東部（Donbas），稱俄軍正嘗試控制盧甘斯克全境。

【07:53】烏克蘭國會通過兩條法案，同意收緊俄羅斯音樂及書籍的發行及出版限制，被指是進一步實施「去俄羅斯化」行動。【下一頁】

【03:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，估計俄羅斯本周會加強敵對行動，亦可能攻擊另一個歐洲國家。【下一頁】

【本港時間6月19日】

【16:56】烏克蘭國會議員 Ivanna Klympush-Tsintzadze批評，德國未有向烏克蘭提供重型武器構成大錯，呼籲歐盟提供人道主義援助和武器。

【06:39】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）預計，俄烏戰爭或會持續數年時間，更表示西方國家向烏軍提供最先進武器，將增加頓巴斯地區擺脫俄軍控制並且解放的機會。

【05:44】親俄的「頓涅茨克人民共和國」武裝部隊指烏軍炮轟頓涅茨克市（Donetsk），導致5名平民喪生及12名平民受傷。

【本港時間6月18日】

【17:00】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稱波蘭一直希望佔領烏克蘭西部，並形容，白俄被波蘭保衛是危險的發展。他指，烏人將尋求俄羅斯及白俄協助保持領土完整，白俄軍隊需在西部及東部保持警惕。

【16:00】立陶宛通知俄羅斯外飛地（exclave，與本國分離的領地）加里寧格勒（Kaliningrad），受西方制裁措施影響，將限制起透過鐵路進出口貨物。加里寧格勒政府指，措施將影響透過立陶宛進出俄羅斯的4至5成產品，包括水泥等。

【15:00】歐洲核子研究組職（CERN）宣布，將在2024年，停止和俄羅斯及白俄羅斯的一切合作。

【14:00】法國天然氣網絡營運商GRTga表示，周三（15日）起已未通過德國獲得任何俄羅斯天然氣。意大利國家能源公司Eni亦表示，俄羅斯已連續3日，將天然氣供應量減半。

【11:00】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）指，和普京直接對話以結束戰爭是必須，自己和馬克龍將繼續採取行動。

【10:00】美國據報暫停向烏克蘭出售4輛大型先進「灰鷹」無人機計畫，憂慮機上雷達及監視設備落入俄羅斯手中。

【09:00】挪威宣布加入歐盟第六輪對俄制裁，禁止俄羅斯通過海路向挪威出口原油及石油產品，前者過渡期至今年12月5日，後者過渡期則至2023年2月5日。

【08:00】英國首相約翰遜（Boris Johnson）再度外訪烏克蘭首都基輔，和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。【下一頁】

【07:30】普京指由於歐盟並非軍事組織，故俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，但認為烏克蘭將淪為半殖民地。

【07:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）批評西方國家，為實現地緣政治幻想蓄意破壞國際基礎，單極世界秩序的時代已經結束，稱俄方不會干涉烏克蘭糧食出口。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明