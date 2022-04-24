【烏克蘭戰爭】敖德薩民居遭炮擊 美國務卿防長將訪基輔（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第60日，俄羅斯首次承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒事件中有士兵死亡。烏克蘭南部城市敖德薩有民居遭炮彈轟炸，烏方指最少釀成8人死。烏克蘭總統澤連斯基透露，美國國務卿與防長預計將會到訪烏克蘭首都基輔。

【本港時間4月24日】

【13:55】英國國防部發布對俄烏戰爭的最新分析，指雖然俄羅斯在攻佔領土方面取得一些進展，但士氣低落和重整部隊時間有限等因素阻礙行動。

【11:33】烏軍據報擊落兩枚向烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）附近港口方向飛行的俄羅斯巡航導彈。

【10:12】烏克蘭軍方透露上周五（8日）已摧毀了位於烏南部城市赫爾松（Kherson）的俄軍指揮所，稱擊殺了兩名俄軍將領。

【04:01】烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯用導彈襲擊敖德薩市，造成8人死亡，包括一名3個月大嬰兒。

【03:35】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）周日會到訪基輔，希望與他們商討軍事援助的問題。

【本港時間4月23日】

【18:38】烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的市議會議長Oleksandr Lomako向BBC表示，當地超過700名平民死亡，仍在挖掘第3個大型墳場，安葬所有屍體。

【17:38】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，一條讓平民撤離的人道走廊在周六（23日）開啟，但提醒俄方亦有開啟人道走廊，惟供民眾向俄羅斯佔領地撤離。

【15:25】波蘭政府表示，俄烏戰爭至今，已有超過290萬人逃難至波蘭，數量在近周明顯下跌。周五（22日）為首次從波蘭進入烏克蘭人數超過從烏克蘭前往波蘭。

【11:42】烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）市議會引用衛星圖片，指當地在周三（20日）出現一個45米乘25米的疑似亂葬崗，估計最少1,000具當地平民屍體被埋葬。

市長博伊琴科（Vadym Boichenko）預計，當地將發現更多類似亂葬崗，聲稱數以坪計平民被俄軍殺害。

【11:18】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將在下周，分別與烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），嘗試調解俄烏戰爭。

【07:32】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告，俄羅斯軍方最新言論反映，入侵烏克蘭只是開端，莫斯科政府希望佔領其他國家。

【05:05】俄羅斯國防部承認，上周沉沒的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）中，有一名海軍士兵死亡及27人下落不明，396名艦上人員獲救，為俄國首次承認事件中有死傷。【下一頁】

【01:40】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問哈薩克時透露，俄烏和談進展緩慢，認為烏方根本不想談判。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明