【烏克蘭戰爭】拜登簽3139億向烏軍援 俄稱完全佔領馬里烏波爾鑄鐵廠（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第87日。俄羅斯聲稱已結束包圍馬里烏波爾鑄鐵廠，內部烏克蘭守軍已全數投降。俄軍被指轟炸烏克蘭哈爾科夫地區的文化中心，將其夷為平地。美國官員透露，未來歐洲可能會有多達10萬美軍部署。

【本港時間5月21日】

【19:01】美國白宮確認，總統拜登（Joe Biden）在訪問南韓期間，簽署價值400億美元（約3,139億港元）向烏克蘭提供的軍事援助。

【18:12】葡萄牙總理科斯塔（António Costa）應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀請，前往基輔訪問。

【17:44】俄羅斯國防部聲稱，在烏克蘭首都基輔以西的Zhytomyr北部已摧毀大批由西方國家運送予烏克蘭的武器。國防部表示，武器目的地為頓巴斯東部地區。

【15:17】在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，俄羅斯代表發言時，美國﹑加拿大﹑澳洲及新西蘭代表離場，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。

【12:56】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，未收到芬蘭方的天然氣款項，因此決定停止供應。芬蘭國營天然氣公司Gasgrid確認，來自俄羅斯的天然氣供應已停止。

【04:20】俄羅斯聲稱，烏克蘭東南部馬里烏波爾鑄鐵廠內的最後一名烏軍已經投降，已完全佔領鑄鐵廠，終結長達3個月的包圍。【下一頁】

【01:30】烏克蘭總統辦公室官員表示，俄軍周五（20日）轟炸哈爾科夫（Kharkiv）地區的文化中心，將其夷為平地。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄軍行為殘忍。

【01:24】美國多名官員表示，多達10萬美軍可能未來在歐洲進駐，如果北約（NATO）未來繼續增加軍演，美軍數目可能暫時再增加。

【本港時間5月20日】

【22:30】芬蘭國營天然氣公司Gasum表示，周末起停止接受來自俄羅斯的天然氣，未有解釋原因。據報芬蘭是其中一個拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣的國家，亦有人猜測與芬蘭本周正式申請加入北約有關。

【17:53】俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄羅斯將在俄羅斯西部設立新的軍事基地，以應對北約（NATO）擴張。

【11:57】俄羅斯在烏克蘭東部盧甘斯克地區的炮擊行動，過去一日造成13名平民死亡。

【08:58】俄軍於烏克蘭南部城市赫爾松委任的州長Volodymyr Saldo聲稱，赫爾松將很快成為俄羅斯的國土一部分。

【03:22】美國國會參議院以大比數通過對烏克蘭的400億美元（約3,120億港元）援助，下一步等候美國總統拜登（Joe Biden）簽署批出援助。

【01:14】俄羅斯聲稱烏克蘭馬里烏波爾鋼鐵廠再多771名烏軍投降，累計已有1,730名烏軍投降。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明