【烏克蘭戰爭】拜登批普京核威脅言論魯莽 俄烏交換近300戰俘（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第211日。美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基於聯合國大會上發表演説，拜登批評普京的核威脅言論魯莽，並譴責俄羅斯出兵烏克蘭違反了聯合國憲章的核心原則。澤連斯基提議取消俄羅斯的聯合國安理會常任理事國地位。

【本港時間9月22日】

【17：30】俄羅斯及烏克蘭交換近300名俘虜。俄方釋放逾200人，包括逾百名烏克蘭亞速營士兵，以及10名分別來自美國、英國、瑞典、克羅地亞及摩洛哥的外國人。有美國親屬稱，兩名分別27及40歲的退役美軍獲釋，他們是6月初在烏克蘭東北部失蹤。

烏方則釋放逾50人，包括55名俄羅斯士兵及烏克蘭親俄政客Viktor Medvedchuk。

【16：00】波蘭内政部宣布，已經向全國所有社區提供足夠劑量的碘片。當局指分發碘片為法律規定標準程序，用於應對潛在輻射威脅，強調目前仍不存在輻射危險，國家核能機構仍在不斷監察最新情況。【下一頁】

【14：30】普京（Vladimir Putin）周三下令局部動員，為當地自二戰而來首次。獨立抗議監察組織OVD-Info 表示，根據從俄羅斯38個城市收集到的數據，截至深夜已有逾1,311人被捕。有指部分示威者隨即被徵召入伍。【下一頁】

【06：50】拜登（Joe Biden）於聯合國演説，指普京對歐洲公然發出核威脅的言論魯莽，強調核戰爭絕不能打也不可能打贏。拜登批評俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，對烏克蘭發動戰爭，是試圖消滅烏克蘭作為主權國的存在權利，譴責俄方違反聯合國憲章的核心原則。【下一頁】

【02：17】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏克蘭可使烏克蘭完整的領土全部再次掛上烏克蘭國旗，但一切需時。他建議設立一個國際特別法庭來懲罰俄羅斯，更提議取消俄羅斯的聯合國安理會常任理事國地位，並支持限制俄羅斯石油和天然氣收入等制裁計劃。

【本港時間9月21日】

【20：55】澤連斯基表示，不相信普京夠膽動用核武。他指歐洲不用懼怕普京的核威懾，以免讓俄羅斯得寸進尺。

【20：35】動員令下達後，俄羅斯最受歡迎的機票網站Aviasales迅速成為熱門搜尋字。根據網站數據，當日莫斯科直飛土耳其、亞美尼亞及格魯吉亞的直航機票全部沽清，前往烏茲別克、哈薩克、阿塞拜彊及吉爾吉斯的機會則已停售。【下一頁】

【20：15】歐盟發言人批評，普京正進行非常危險的核賭博，他以核元素作為恐怖行為的武器，是絕對不能接受。

【15：11】英國外交部門官員Gillian Keegan形容，普京的講話是一個「令人憂慮的升級」，而且是更多謊言，指對方提出俄國有大量武器屬「令人憂慮」言論。

Gillian Keegan表示，英國仍尋求通過外交渠道解決俄烏戰爭，強調外交商討經常存在，將持續呼籲雙方保持冷靜。

【14：13】俄羅斯官媒塔斯社報稱，普京宣布俄國由周三（21日）起實施局部動員，參與對烏克蘭戰爭，亦會為在頓巴斯地區（Donbas）參戰的志願者給予法律地位。普京表明，需要採取緊急行動保護「已解放地區」的民眾，因此要求國防部發起部分動員，只有預備役會獲徵召。【下一頁】

普京批評西方國家以核武敲詐勒索俄羅斯，但俄方有大量武器回應，並提醒西方國家，如俄羅斯領土完整受威脅，俄國會用一切手段捍衛俄國人民，將會使用現代化毀滅性武器，強調自己並非虛張聲勢。

【10：53】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周二（20日）宣布，將在周五至下周二（23至27日）期舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。【下一頁】

【05：20】俄羅斯媒體一度報稱，普京押後至周四（22日）發表全國講話。外界估計，講話內容預計與烏克蘭4個親俄地區舉行公投有關，惟未知延後講話的原因。

【本港時間9月20日】

【11：20】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區首長Oleh Synehubov表示，法證專家檢查伊久姆（Izium）發現的146具屍體，指當中大多數為平民，包括兩名兒童。

俄羅斯克里姆林宮否認，俄軍在哈爾科夫地區有干犯任何戰爭罪行。

【02：34】烏克蘭盧甘斯克地區首長Serhiy Haidai表示，烏軍已全面控制當地一個小村落，象徵俄國失去全面控制權，未能達成軍事目標。

【00：03】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的Pivdennoukrainsk核電廠被俄軍襲擊，幸好反應埋未受損而且運作仍然正常。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明