【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠附近再遇襲 美拒禁俄羅斯人入境（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第181日。美國﹑英國﹑法國及德國強調，烏克蘭扎波羅熱核電廠周圍的軍事行動需要克制，不過鄰近核電廠區域再度遇襲。另外，美國拒絕應烏克蘭要求全面禁止向俄羅斯人簽發簽證。

【本港時間8月23日】

【08:43】烏克蘭鄰近扎波羅熱核電廠區域再度遇襲，造成4人受傷。

【04:50】美國拒絕烏克蘭提出全面禁止向俄羅斯人發簽證的要求，稱華府不想關閉俄羅斯持不同政見者和其他人權容易受侵犯者的避難途徑，強調在俄羅斯政府行動及和俄羅斯人民之間劃清界限很重要。

【本港時間8月22日】

【10:58】扎波羅熱鄰近城市尼科波爾（Nikopol）周末遇襲，當地政府官員列玆尼琴科（Valentyn Reznichenko）於社交平台Telegram透露，尼科波爾一夜間分別遭5次襲擊。

南部港口城市敖德薩（Odesa）也遭到炮彈襲擊，俄軍被指一夜之間由黑海向當地發射5枚俄羅斯Kalibr巡航導彈。【下一頁】

【07:03】拜登（Joe Biden）﹑約翰遜（Boris Johnson）﹑馬克龍（Emmanuel Macron）及朔爾茨（Olaf Scholz）通電後表示，一致促請扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍的軍事行動保持克制，亦重申支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

4國領袖亦讚揚俄羅斯早前的決定，允許國際原子能機構代表團訪問核電廠。

【02:31】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，俄軍5艘可搭載巡航導彈的艦隻及潛艇已出黑海，亦有在白俄羅斯部署防空系統，警告俄軍可能在周三（24日）發射導彈襲擊烏克蘭。

【本港時間8月21日】

【19:00】杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）上周六晚在莫斯科駕駛期間，駕駛的豐田Land Cruiser遭遇汽車炸彈襲擊，車輛隨即起火，她當場宣告死亡。【下一頁】

【14:30】俄羅斯與烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭南部、距離核電站不遠的小鎮，造成約14名平民受傷。

【09:45】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告烏克蘭民眾，在獨立日來臨之際需提防俄國可能發動「醜陋及邪惡」（ugly and vicious）的行動。

【本港時間8月20日】

【16:46】克里米亞當地早上發生多次爆炸，有無人機襲擊了位於塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊總部，然後在上空被擊落，俄方指無人受傷。

【14:37】法國總統府指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話期間，同意國際原子能機構（IAEA）派員到扎波羅熱核電站視察。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明