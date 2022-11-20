【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠遭炮擊 IAEA促勿玩火（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第270日。英國首相辛偉誠突然到訪烏克蘭首都基輔，為他上任後首次。辛偉誠更宣布，向烏克蘭提供5,000萬英鎊軍事援助。烏克蘭國防部官員受訪時透露，烏軍將在12月底揮軍克里米亞。

【本港時間11月20日】

【20:50】烏克蘭境內的扎波羅熱核電廠遭到炮擊，控制核廠的俄軍指控烏軍發動大規模炮擊。烏克蘭原子能公司（Energoatom）則指控是俄方所為。

國際原子能機構（IAEA）總幹事表示，雖然猛烈爆炸未有對核安全造成嚴重影響，但要求無論哪方發動攻擊，都要立即停止，指相關行為如「玩火」。

【06:59】辛偉誠（Rishi Sunak）上周六（19日）突然訪問基輔，並與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。辛偉誠同時宣布，向烏克蘭增加5,000萬（約4.65億港元）

【02:44】烏克蘭國防部副部長Volodymyr Havrylov接受英國天空電視台訪問時透露，烏軍會在12月底進攻2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。Havrylov表明烏軍會繼續作戰直至獲得最終勝利，並預計明年春天俄烏戰爭終結。

【本港時間11月19日】

【12:00】亞太經合組織（APEC）會後發表聲明指，大部分成員國皆譴責俄烏戰爭，指戰爭正在製造大型苦難，並加劇現時經濟脆弱程度。

【09:00】波蘭外交部發言人Lukasz Jasina表示，已禁止俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）入境波蘭，參加12月1至2日期間舉行的歐安組織（OSCE）會議。

【本港時間11月18日】

【11:06】波蘭官員表示，烏克蘭或允許進入日前邊境小鎮被導彈襲擊的事發現場。

【07:56】烏克蘭軍方聲稱，俄羅斯繼續以火箭炮﹑無人機及導彈襲擊當地多個地區，而且主要目標是能源系統。

【03:52】澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表夜間講話時表示，當地約有1,000萬民眾正面臨缺電，部分地區已實施緊急停電措施。

【本港時間11月17日】

【10:40】澤連斯基（Volodymyr Zelensky）堅稱，他肯定擊中波蘭小鎮的並非烏克蘭導彈，也並非由烏方導彈發動襲擊。他要求烏方也能參與波蘭被導彈擊中的調查。

【本港時間11月16日】

【18:48】北約消息人士指出，拜登向盟友透露，擊中波蘭的導彈來自烏克蘭的防空系統。

【18:15】路透社報稱，斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）透露，北約緊急會議中可能討論加強東翼防空能力。

【16:46】中國外交部發言人毛寧表示，當前形勢下，所有相關方均應保持冷靜克制，避免局勢升級。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。開展對話談判、和平解決危機是當務之急。

【16:42】土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）表示，相信俄羅斯政府與波蘭邊境小鎮被襲擊一事有關

【13:38】美媒引述美國官員指出，擊中波蘭邊境小鎮的導彈為烏軍發射，用以攔截俄軍導彈。

【10:42】美國總統拜登（Joe Biden）與北約及七國集團（G7）領袖緊急會晤後表示，現階段需要搞清楚事件，再決定下一步行動。拜登指根據導彈軌跡推斷，相信導彈非來自俄國。

【09:17】波蘭外交部聲稱，一枚俄羅斯導彈當地時間周二下午擊中東部﹑離烏克蘭邊境僅約6公里的小鎮Przewodow。當地居民指出，襲擊導致兩名男子死亡。【下一頁】

【本港時間11月15日】

【18:35】英國最新俄烏戰爭情報指出，俄軍退守至內海亞速海（Aov Sea）的港口城市Henichesk，作為臨時地區首府。英國指俄軍揀選的駐點反映軍方高層考量，估計有助俄軍防範烏軍從赫爾松發動的攻勢，同時有利接受克里米亞俄軍援助，亦超出烏軍炮火系統範圍。

【10:38】曾任美國駐俄羅斯大使兼精通俄語的CIA局長伯恩斯（Bill Burns）周一（14日）在土耳其首都安卡拉，與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）面對面會晤。白宮強調，伯恩斯沒有與俄國舉行和談，亦無商討如何終止俄烏戰爭。 【下一頁】

【00:33】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然到訪赫爾松（Kherson），宣布當地正式被烏克蘭收復，民眾高呼澤連斯基的名字以示慶祝。

【本港時間11月14日】

【10:41】赫爾松市官員Yaroslav Yanushevych稱，基輔政府正努力讓當地恢復正常生活，暫時實施宵禁及限制民眾外出。

【06:19】澤連斯基指控俄軍在赫爾松殺害平民及干犯戰爭罪，指烏克蘭檢察官已紀錄超過400宗戰爭罪行為。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明