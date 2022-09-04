【烏克蘭戰爭】扎波羅熱核電廠用後備電纜 澤連斯基斥俄羅斯（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第193日。國際原子能機構（IAEA）指，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠所有對外電纜已斷連，要利用後備電纜輸送電力。澤連斯基批評俄羅斯關閉北溪1號管道，表明莫斯科要在今年冬季打壓歐洲能源供應。

【本港時間9月4日】

【14：00】澤連斯基表示，俄羅斯再次關閉北溪1號天然氣管道，表明莫斯科今年冬天準備摧毀所有歐洲人的生活。

【12：00】國際原子能機構指，扎波羅熱核電廠最後一條對外電纜中斷連接，現時要用後備電纜輸送電力。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）向普京提出，願意協調扎波羅熱核電廠危機。

【本港時間9月3日】

【15：00】德國西門子集團指，相關漏油情況不會造成北溪一號停運。

【11：30】《基輔郵報》報道，烏克蘭總參謀部官員Oleksiy Hromov於簡報會上指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已下令俄軍，於9月15日前完全佔領頓涅茨克（Donetsk）地區，並指俄羅斯正將近期組建的第三軍團至兩國邊境地區。

【11：00】《彭博社》引述消息人士報道，歐盟將於下周再向烏克蘭提供一項價值50億歐元（約390.7億港元）的援助計劃，用途包括向烏克蘭民眾支付薪金等。

【10：00】西方官員指，烏軍在南部被佔領地區基爾松（Kherson）反攻中取得戰術性進展，有跡象顯示俄軍正從該地區撤退。

【08：00】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示下周初將有烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhia）核電廠視察報告，並指將有2名IAEA人員永久留在核電廠內。【下一頁】

【07：00】俄羅斯突然宣布，北溪一號管道維修期間發現漏油情況，直至全面維修完成前都不會重開。【下一頁】

【本港時間9月2日】

【22：00】烏克蘭農業部表示，2022至23年度穀物出口按年大跌54.3%，至今僅出口416萬噸。

【21：57】七國集團（G7）財長周五（2日）開會，同意對俄羅斯石油實施價格上限。【下一頁】

【18：33】克里姆林宮表示，向歐洲輸送天然氣的北溪一號管道，可靠程度正受到威脅。

【10：44】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西十分滿意視察之旅，稱有見到需要存在的「關鍵事物」。烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，格羅西在內的14人代表團中多數人已離開，但有5名IAEA專家留下，可能逗留至周六。【下一頁】

【05：49】土耳其伊斯坦布爾市長辦公室表示，載有逾3,000噸烏克蘭粟米的貨船Lady Zehma，周四（1日）在附近海外因船舵故障需緊急錨定，阻礙其他運糧船進入博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），接受聯合檢查。今次是烏國糧食恢復運輸後，首次出現同類事件。

【05：16】美國全國廣播公司（NBC）報道，聯邦調查局（FBI）及國土安全調查部執法人員搜查俄羅斯寡頭Viktor Vekselberg位於紐約的物業。目擊者指出，執法人員帶走多個紙盒及保險箱。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明