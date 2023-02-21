【烏克蘭戰爭】意大利總理抵達基輔 普京今發表國情咨文（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第363日，即將邁向一周年之際，繼美國總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭首都基輔後，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦已抵達基輔。另外，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今日發表國情咨文。

【本港時間2月21日】

【18:37】意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達基輔，烏克蘭國家廣播公司Suspilne發布一段她乘火車抵達當地的影片。

【16:02】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今日會發表國情咨文，預計將提及對烏克蘭的特別軍事行動。【下一頁】

【14:07】烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）警告，俄羅斯指烏軍坦克會在戰爭一周年前停駐莫斯科紅場。【下一頁】

【00:30】美國總統拜登（Joe Biden）宣布追加5億美元（約39億港元）對烏克蘭軍事援助，本周也會宣布針對俄羅斯精英和企業的新一輪制裁。

【本港時間2月20日】

【17:59】拜登突然到訪烏克蘭首都基輔，與澤連斯基會面。【下一頁】

【10:37】白宮表示，拜登此行將與波蘭總理總統杜達（Andrzej Duda）及其他東歐盟友領袖會晤，商討如何集體支援烏克蘭及加強北約。

【08:02】澤連斯基接受意大利媒體Corriere della Sera訪問時直言，馬克龍考慮與俄羅斯對話只是在浪費時間，認為俄方根本不會改變取態。

【本港時間2月19日】

【15:40】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明現時有需要加快生產軍事裝備，向烏克蘭提供軍隊急切需要的標準軍事用品。歐盟官員及外交消息人士指出，成員國外長相信會在周一（20日）於布魯塞爾會晤，商討聯合採購烏軍如今急需的155毫米炮彈。【下一頁】

【06:20】布林肯明言曾與馬斯克商討，關於烏克蘭使用「星鏈」系統，但拒絕透露更多詳情，包括有否要求對方不要限制烏克蘭使用「星鏈」。

【本港時間2月18日】

【15:30】澤連斯基強調，烏克蘭別無選擇，必須在俄烏戰爭中取勝，並指俄羅斯亦會侵略其他國家。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀