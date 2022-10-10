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【烏克蘭戰爭】基輔遭轟炸釀多死 普京威脅或再報復（不斷更新）

環球社會熱點 18:58 2022/10/10

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第229日。俄羅斯總統普京直指，上周六（8日）克里米亞大橋爆炸屬恐怖襲擊。烏克蘭總統澤連斯基誓言，要發動扎波羅熱襲擊的人士負責。烏克蘭亦下調襲擊的死亡人數，至最少12人。烏軍聲稱，在南部赫爾松地區已收復近1,200平方公里領土。

【本港時間10月10日】

【18：55】普京周一發表電視講話，稱烏克蘭多地的轟炸是報復克里米亞大橋的爆炸，並威脅或進一步強硬報復烏克蘭，同時再次指責烏克蘭政府是恐怖份子。

【16：45】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）重申，盟友應立即向烏克蘭提供防空及導彈防禦系統。

【16：00】烏克蘭其他城市周一（10日）亦據報受到俄軍轟炸，聶伯羅州（Dnipropetrovsk）據悉遭受多次火箭炮攻擊，造成人命傷亡。哈爾科夫（Kharkiv）北部亦傳出爆炸聲，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）亦被指遭俄國戰機轟炸。西部城市利沃夫（Lviv）同樣傳有爆炸聲，市長Andriy Sadovyi指有重要基建被炸中。

【15：55】烏克蘭首都基輔再次遭受襲擊，市中心傳出多次爆炸，據悉是俄羅斯導彈襲擊。路透社報稱，轟炸導致最少5人死亡，另有12人受傷。【下一頁】

【10：36】普京（Vladimir Putin）批評克里米亞大橋爆炸事件為恐懼，意在破壞當地的重要民用基建，直指是烏克蘭方所為。另外，普京周一（10日）將召開國家安全會議，商討大橋爆炸事件。【下一頁】

【01：46】烏克蘭政府把扎波羅熱（Zaporizhzhia）襲擊死亡人數下調至最少12人；烏克蘭國家核能公司Energoatom指當地核電廠恢復外部電力供應；澤連斯基揚言要發動襲擊者負責。

【00：52】烏軍發言人聲稱，自8月起已收復赫爾松地區（Kherson）約1,170平方公里領土，並指軍隊正取得進展，但仍需要大量努力鞏固收復領土的局勢。

【本港時間10月9日】

【19：15】俄媒報道，克里米亞大橋爆炸案汽車的車主為一名俄羅斯男子，他自稱事發時身處國外與爆炸案無關。【下一頁】

【18：51】烏克蘭郵政部宣布下月推出一款「克里米亞大橋爆炸」主題郵票。首都基輔亦擺放一幅描繪事發場景的畫作，吸引大量民眾蜂擁「打卡」。【下一頁】

【17：14】克里米亞人憂慮後勤短缺紛紛搶購燃料，更有大量人排長龍乘坐渡輪爭相離開當地。【下一頁】

【13：38】烏克蘭東南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）遇襲，已造成最少17人死亡及40人受傷，烏克蘭總統顧問Anton Gerashchenko指控為俄軍所為。【下一頁】

【11：22】克里米亞大橋爆炸造成3人死亡，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令加強安全措施，該橋已部分重開恢復通車。【下一頁】

【本港時間10月8日】

【17：20】克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋周末（8日）發生爆炸，橋上有汽車炸彈爆炸，大火波及行經的火車，冒出大量濃煙。

【12：43】白宮表示，美國未有任何與俄羅斯核威脅相關的新情報，亦未見俄方準備動用核武的跡象，故沒理由調整美國的戰略核態勢。

白宮強調，總統拜登（Joe Biden）日前表達對普京動用核武的憂慮，警告全球面對世界末日的風險是60年來最高，藉此是華府一貫觀點。據報多名華府高級官員均對拜登說法感到驚訝，他們認為普京在烏克蘭戰爭使用核武的可能性不大。

【11：13】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍在東部奪回2434平方公里領土及96個定居點，單是過去一周就取回776平方公里土地，解放29個定居點，其中6個在盧甘斯克。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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