【烏克蘭戰爭】基輔遭無人機自殺式攻擊 普京指俄非能源危機元兇（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第232日。聯合國大會日前表決，以大比數通過決議，譴責俄羅斯早前吞併烏克蘭4個地區成為領土。俄羅斯總統普京表明，歐洲才是現時能源危機及價格高企的幕後黑手。英國宣布，將向烏克蘭提供防空武器。

【本港時間10月13日】

【14:43】烏克蘭軍方表示，首都基輔一個社區遭受俄軍無人機的自殺式攻擊，有官員指其他重要基建被攻擊。南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）據報徹夜被俄軍轟炸，當地官員指暫時最少7人失蹤。

【10:54】普京（Vladimir Putin）出席俄羅斯一個能源論壇時表示，俄羅斯並非現時能源價格高企的原因，歐洲國家才是「幕後黑手」。他稱歐洲積極推行綠色能源政策，導致在全球石油及天然氣產業投資不足，才導致現今價格高企。普京亦稱俄羅斯準備隨時恢復北溪管道供應天然氣，直言「把球交回歐洲」，讓歐洲決定是否重新接受俄國天然氣。【下一頁】

【08:15】英國防相華禮士（Ben Wallace）宣布，將向烏克蘭提供防空武器，協助攔截俄羅斯來襲的導彈，當中包括防空導彈及數百架無人機等。

【04:47】聯合國大會上，143個國家投下支持票，譴責俄羅斯早前吞併烏克蘭4個地區，重申擁護烏克蘭主權﹑獨立﹑一體及領土完整，維持國際認可的烏克蘭領土範圍。35個國家投棄權，當中包括中國。另有4國加入俄羅斯，投下反對票。【下一頁】

【本港時間10月12日】

【17:00】德國國防部消息人士亦稱，烏克蘭週二已收到首套IRIS-T SLM防空系統，較原定計劃提前。

【15:30】俄羅斯指摘烏克蘭情報局發動針對克里米亞大橋的襲擊，並拘捕8人，其中5人為俄羅斯公民。【下一頁】

【14:00】七國集團（G7）發表聲明，承諾持續向烏克蘭提供財政、人道主義、軍事、外交及法律援助。【下一頁】

【12:00】普京與阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面，稱石油國減產有助穩定全球能源市場。俄羅斯指兩人將私下一對一會面，討論雙邊問題。【下一頁】

【11:30】拜登表示將重新評估和沙特阿拉伯關係，並願意和兩院合作，強調兩國關係需符合美國利益。【下一頁】

【11:00】俄羅斯列Meta為恐怖主義組織，當地將禁止使用社交平台Instagram及Facebook，但依然可以使用通訊軟件WhatsApp。俄媒報道指，當局可凍結Meta在俄羅斯的資金。

【10:30】俄羅斯總統普京與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）會面，稱願意討論扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠一切議題。格羅西承認當地變得愈來愈危險，需採取措施避免核事故。【下一頁】

【09：56】美國總統拜登表示，俄羅斯總統普京完全誤判俄羅斯入侵烏克蘭的能力，但不相信普京會使用戰術核武器。【下一頁】

【04：29】烏克蘭當局於頓涅茨克州Sviatohirsk及利曼（Lyman）挖掘到78具遺骸，其中年紀最小的只有1歲。當局指部分遺體上有槍傷、肋骨和頭骨骨折、遭地雷炸傷等痕跡。

【01：36】北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約下周會如期舉行年度核威懾演習。由於俄羅斯入侵的嚴重升級，成員國將優先考慮烏克蘭的緊急需求，包括更先進的防空系統。【下一頁】

【本港時間10月11日】

【18：26】俄羅斯國防部承認，周二再向烏克蘭多個城市發起大量高精準度武器攻擊，並目標鎖定烏克蘭全境的能源基建。

【16：57】烏克蘭全境周二響起空襲警報，中西部文尼察（Vinnytsia）早於當地時間早上7時起（香港時間中午12時）已開始有警報。扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區聲稱，同日凌晨的襲擊導致1人死亡。【下一頁】

【14：32】烏克蘭緊急救援服務部門周二更新死傷人數，增至最少18人死，105人受傷。

【10：48】能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）周一表示，當日俄國多次導彈襲擊對烏克蘭造成兩國開戰以來最大破壞，直指熱力發電廠及變電站受到嚴重損傷。因此，烏克蘭在周二（11日）起暫停出口電力，直至烏國能源系統穩定。【下一頁】

【06：55】美國總統拜登（Joe Biden）譴責俄羅斯「野蠻」地攻擊非軍事目標，白宮指拜登承諾持續向烏克蘭提供防衛所需的物資，包括先進的防空系統。

【02：03】烏克蘭緊急救援服務部門周一晚（10日）更新俄軍襲擊下的死傷者數目，指最少14人喪命，另有97人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明