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【烏克蘭戰爭】基輔再發現疑似亂葬崗 歐盟大使館重返烏克蘭（不斷更新）

環球社會熱點 18:22 2022/04/10

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第45日。英國首相約翰遜突然到訪烏克蘭首都基輔，承諾會為烏克蘭提供更多援助，獲烏克蘭總統澤連斯基盛讚。有傳俄羅斯已替換掌管烏克蘭戰事的將領，預計即將加強對烏克蘭東部的攻勢。烏克蘭政府呼籲東部民眾，應立即從當地撤離。

【本港時間4月10日】

【18:18】烏克蘭官員聲稱，基輔附近的Buzova村莊內，發現一個內有數十具平民屍體的疑似亂葬崗。當地社區領袖Taras Didych表示，屍體在一個油站附近的壕溝內，暫時未能確定死亡人數。

【18:09】 烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）在Telegram表示，9條位於東部及南部的人道走廊已同意於周日（10日）開啟，但被俄軍包圍的南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）未有開啟人道走廊。

【17:04】歐盟駐烏克蘭代表團團長Matti Maasikas上傳新照片，確認歐盟駐烏克蘭大使館暫時撤離至波蘭後已重返基輔。

【15:11】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）受訪表示，北約正在經歷關鍵的轉型，將反映俄羅斯入侵烏克蘭的長期後果。斯托爾滕貝格表示，北約計劃在邊境永久駐軍，防範俄羅斯威脅。

【13:14】澤連斯基發表講話時表明，俄羅斯的目標不止烏克蘭，而是整個歐洲，促請西方國家對俄羅斯能源產品實施全面禁運，並向烏克蘭提供更多武器裝備。

【02:54】烏克蘭政府呼籲東部地區民眾，應立即離開當地。澤連斯基表明，烏東將會面臨一場「硬仗」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉已更換對烏克蘭戰事的指揮官，曾參與叙利亞軍事行動的Alexander Dvornikov將軍。【下一頁】

【00:03】英國首相約翰遜（Boris Johnson）突然到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。約翰遜承諾提供更多武器裝備及加強制裁，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

澤連斯基大讚約翰遜，更稱其他西方國家應該效法英國。【下一頁】

【本港時間4月9日】

【17:30】俄羅斯央行允許各大銀行，從4月18日起向俄羅斯居民出售外幣現金。此前透過經紀人購買外幣需支付的12%手續費，亦會在4月11日起取消。

【17:00】標普（S&P）下調俄羅斯外匯評級至「選擇性違約」（selective default，SD），指俄羅斯無法亦不願意履行對外國債券持有人的承諾

【16:30】烏克蘭副總理Olha Stefanishyna表示，烏克蘭或能在今年6月時，獲得歐盟候選國地位。

【16:00】BBC引述西方官員報導，俄軍已重組在烏克蘭的行動指揮部，新任將軍擁有豐富敘利亞作戰經驗。英國國防部料俄軍，將增加對烏克蘭東部及南部空襲次數，及繼續襲擊烏克蘭非戰鬥人員。

【14:30】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）宣布，當地時間週六（9日）將開啟10條人道主義走廊疏散平民，包括南部馬里烏波爾（Mariupol）一條乘坐私人交通工具撤離通道。

【12:00】斯洛伐克表示已向烏克蘭提供S-300防空系統，是開戰後首個向烏克蘭提供防空系統國家，但強調並不代表參與戰爭。英國宣布將捐贈價值1億英鎊（約10.2億港元）軍備，包括開戰後首次捐贈的裝甲車。德國宣布聯邦政府將撥款20億歐元（約170.55億港元），支援各州接納烏克蘭難民。【下一頁】

【11:00】美國總統拜登（Joe Biden）正式簽署兩項法案，一項為暫停俄羅斯及白俄正常貿易關係，取消最惠國待遇，外媒分析指未來將增加進口商品關稅。另一項則是禁止從俄羅斯進口能源，包括原油、煤炭及天然氣。【下一頁】

【10:00】俄羅斯取消15個國際組織在當地註冊，包括人權觀察（Human Rights Watch，簡稱HRW）及國際特赦組織（Amnesty International）等。俄羅斯指該批組織違反俄羅斯聯邦法律。

【09:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到訪烏克蘭布查鎮，表示將加快烏克蘭入歐程序。烏克蘭總統澤連斯基表示將在一周內，回覆馮德萊恩交予的問卷。【下一頁】

【08:00】白俄將歐盟成員國、新西蘭、澳洲、加拿大、台灣、英國、瑞士、美國等國家及地區，列為不友好國家，但未包括烏克蘭。

【07:00】日本宣布，驅逐俄羅斯駐日大使館的外交官以及俄羅斯駐日貿易代表處職員共8人出境。經濟產業相萩生田光一表示，將分階段減少減少進口俄羅斯煤炭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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