【烏克蘭戰爭】基輔再傳多次爆炸聲 核電廠失外部電力供應（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第236日。烏克蘭總統澤連斯基指出，東部頓巴斯地區在過去的周末戰況激烈，雙方在兩大要地展開攻擊。英國國防部估計，俄羅斯的導彈生產速度追不上軍隊的使用速度，未來可能有彈藥不足問題。

【本港時間10月17日】

【15：16】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，因俄軍攻擊變電站，導致扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠再次失去外部電力供應，需要啟用柴油發電機供電。

【13：30】基輔再次傳出多次爆炸聲，有指是俄軍發動另一輪無人機自殺式襲擊，當局敦促民眾留在防空洞。【下一頁】

【13：00】澤連斯基表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯死亡人數已接近6.5萬人。該數目遠高於俄羅斯上月公佈的5,937人。

【10：11】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄烏雙方周末在頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）展開激戰，主要戰場為頓巴斯地區（Donbas）兩大要點巴赫姆特（Bakhmut）及索萊達（Soledar）。【下一頁】

【00：11】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄羅斯現時生產導彈的速度估計難以追上俄軍使用量，日前連環轟炸烏克蘭的行動或加深武器庫庫存不足問題。

【本港時間10月16日】

【15：11】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述國防部報稱，接壤烏克蘭邊境的西南部城市別爾哥羅德（Belgorod）上周六（15日）爆發槍擊，兩名來自前蘇聯的志願軍在訓練場上向其他士兵開火，導致最少11人死亡，另外15人受傷。【下一頁】

【05：38】全球首富馬斯克（Elon Musk）發文，稱旗下SpaceX公司將繼續向烏克蘭提供星鏈（Starlink）服務，表示即使繼續虧損亦會不停止。【下一頁】

【00：42】伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示，伊朗沒有向俄羅斯提供在烏克蘭戰場使用的武器，未來亦不會提供，否認美國及烏克蘭指俄軍使用近日伊朗製導彈施襲的消息。

【本港時間10月15日】

【16：45】烏克蘭官員周六表示，南部城市扎波羅熱再遭無人機轟炸，俄軍早上向當地發射超過10枚導彈，暫未接獲傷亡報告。

【14：30】沙特國家通訊社SPA稱，沙特阿拉伯將向烏克蘭提供4億美元（31.2億美元）人道主義援助。報道亦指，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）已致電烏克蘭總統澤連斯基，表達沙特願意協助調解的立場。

【14：00】美國國務卿布林肯發聲明指，向烏克蘭額外提供7.25億美元的一籃子武器及其他軍事援助。美國對烏克蘭的軍事援助總額，至今達到183億美元（1,427億港元）。

【12：00】普京周五（15日）在哈薩克斯坦出席峰會後表示，俄羅斯無意摧毀烏克蘭，莫斯科已完成大多數軍事目標，局部動員活動將於兩周內完成。

【11：00】土耳其總統埃爾多安下令能源部與俄羅斯機構合作，在土耳其共建一個國際天然氣樞紐。埃爾多安稱，西北部色雷斯地區是重要區域，與保加利亞和希臘接壤。

【09：00】俄羅斯表示，克里米亞大橋會在2023年7月1日之前完成修復工作。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明