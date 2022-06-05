【烏克蘭戰爭】基輔一個月來再傳爆炸聲 俄稱毀歐洲提供T-72坦克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第102日。烏克蘭首都基輔相隔逾一個月來再次傳出爆炸聲，事發前基輔也多次響起警報。法國總統馬克龍表示不可羞辱俄羅斯的言論引起爭議，烏克蘭政府回應指馬克龍的言論只會使法國蒙羞。

【本港時間6月5日】

【21:10】俄羅斯國防部稱，軍方使用高精準導彈摧毁歐洲提供的T-72坦克及其他裝甲車，而這批裝備當時存放在烏克蘭近郊的車輛修理廠房內。

【19:05】烏克蘭防長列茲尼科夫預料，俄烏戰爭在樂觀的情況下，或能在今年內結束。【下一頁】

【10:35】烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲，目擊者聲稱爆炸聲傳出後在市内看到煙霧。【下一頁】

【01:21】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評，法國總統馬克龍指不可羞辱俄羅斯的言論，只會羞辱法國和其餘要求這樣做的國家。【下一頁】

【本港時間6月4日】

【23:29】烏克蘭總統澤連斯基批評俄羅斯炮擊東正教修道院。

【17:29】俄羅斯官員聲稱，該國鄰近烏克蘭邊境城市布揚斯克（Bryansk）一條村莊遭烏軍襲擊，導致一人死亡。

【本港時間6月3日】

【22:39】烏克蘭總統澤連斯基表示，軍隊及人民已保衛烏克蘭100日，相信烏克蘭最終會取得勝利。他稱100日以來，烏克蘭做了似乎不可能而很多人不想相信的事，奪回部份領土，又指俄羅斯始終未能達成任何戰略目標。

【18:56】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯會持續在烏克蘭的軍事行動，直至達成所有目標。

【18:21】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，將在周一（6日）會召見當地的美國媒體領袖，公布俄方就美國對俄羅斯傳媒實施限制採取的反制措施。

【16:32】烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏軍不打算利用美軍武器攻擊俄國領土上的目標，批評俄羅斯發放假消息。

【10:32】美國新增71間俄羅斯及白俄羅斯實體進經濟制裁名單，當中包括俄國生產飛機的企業及多個俄羅斯科學院旗下單位。自俄烏戰爭2月底爆發以來，美國商務部制裁名單上已有多達322個實體。

【01:20】歐盟領袖於周四（2日）同意最新一輪﹑包括禁運俄羅斯石油及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，新制裁將削弱俄國財政支援戰爭的能力。

【00:13】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯已佔領烏克蘭20%領土，直指被佔領區情況如災難，批評俄國需要負全責。澤連斯基更希望，盟友可以提供更多現代化武器裝備。

【本港時間6月2日】

【18:31】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）就美國增加7億美元軍援，感謝美國及美國國務卿布林肯（Antony Blinken），聲言美國的先進武器有助烏軍對抗俄羅斯入侵者。

【12:31】烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）表示，在領土上向俄羅斯讓步不會讓俄烏戰爭終止，指俄羅斯只會繼續進迫。

【06:11】巴西球王比利（Pele）公開呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），停止入侵烏克蘭，指沒有任何理由可以合理化暴力。

【00:03】俄羅斯克里姆林宮批評美國，向烏克蘭增加先進武器援助無疑是對局勢火上加油。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）更指，此舉提升把第3國拉入衝突的危機。

【本港時間6月1日】

【16:00】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）批評，美國向烏克蘭提供先進火箭系統的決定極為負面，或增加雙方直接衝突的風險。

里亞布科夫直指美國竟無用處地意圖把提供先進武器的行為包裝成自我克制，坦言美國明顯蓄意向烏克蘭加強武器裝備。

【14:39】丹麥周三舉行公投，決定是否改變數十年來與歐盟之間的國防關係，維持退出歐盟共同防務政策。但有分析指結果仍然不明朗，估計投票率偏低，而且民眾偏向不支持加強與歐盟聯繫。4分3國會議員呼籲民眾，在公投投下支持票。

【09:05】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）繼中斷荷蘭天然氣供應後，再宣布切斷丹麥能源公司Ørsted及位於德國的油公司蜆殼（Shell）的天然氣供應。

【03:01】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）承認，當地重鎮北頓涅茨克（Sievierodonetsk）多數地區已被俄軍控制，但稱仍未被包圍。蓋達伊指俄軍轟炸不斷，使當地難以接收任何人道援助或撤離民眾。

【00:03】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎歐盟對俄羅斯落實新一輪制裁，但批評歐盟的動作緩慢，直言是不可接受的速度，更呼籲及早準備第7輪制裁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明