【烏克蘭戰爭】土耳其拒北歐兩國快速入北約 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第84日。土耳其再次重申，拒絕瑞典及芬蘭快速加入北約，表明其他成員國需理解土耳其的憂慮。美國總統拜登表示，對瑞典與芬蘭申請加入北約感樂觀。歐盟宣布斥資2100億歐元，打算在2027年徹底擺脫依賴俄羅斯能源供應。

【本港時間5月19日】

【07:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）重申，土耳其反對芬蘭及瑞典快速加入北約，強調北約的擴張亦需要符合土耳其的考量，希望其他成員國理解土耳其的憂慮。

【03:23】美國總統拜登（Joe Biden）表示，對芬蘭及瑞典申請成為北約（NATO）成員感到樂觀，認為可以說服土耳其支持兩國入北約。

【00:16】歐盟宣布斥資2,100億歐元（約1.73萬億港元），在2027年時終結依賴俄羅斯化石燃料，同時加快過渡至綠色能源。

【本港時間5月18日】

【18:34】烏克蘭軍方聲稱，自俄烏戰爭開始後，已有超過2.8萬名俄軍陣亡。

【18:25】俄羅斯國防部聲稱，在過去24小時內，馬里烏波爾鑄鐵廠內共有694名烏軍投降，自周一（16日）起計算，投降烏軍人數達959人。當中80人受傷，51人已被送往醫院。

【17:22】俄羅斯表示，自周一以來，馬里烏波爾亞速（Azovstal）鋼鐵廠共有950名烏克蘭士兵投降，包括80名傷兵。

【15:54】瑞典及芬蘭正式提交加入北約申請書，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，今次是一個必須掌握的歷史時刻，指兩國加入將提升共同安全。【下一頁】

【13:12】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）警告，俄烏戰爭陷入拖延階段，俄軍嘗試全面控制烏克蘭東部及南部，正準備展開長期軍事行動。

【09:06】路透社引述目擊者指出，7輛載有馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內烏克蘭士兵的巴士，已經抵達俄羅斯的控制區域。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，俄方再盤問有關烏兵，作為莫斯科政府稱為烏克蘭戰爭罪案調查的一部分。【下一頁】

【04:45】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，無意改變軍事中立地位，不會尋求加入北約。

【03:00】瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會，宣布兩國同日向北約（NATO）提交加入申請。

【本港時間5月17日】

【15:56】瑞典外交部長林德（Ann Linde）正式簽署加入北約的申請表，正式啟動申請加入程序。林德表示，預計申請程序或長達一年。

【13:34】烏克蘭國防部發表最新戰況報告，指俄軍正主力攻打頓巴斯地區（Donbas），但烏軍在過去24小時內，亦成功防守11次俄軍進襲。另外，國防部指烏軍已把第二大城市哈爾科夫的俄軍推回俄國邊境。

【09:05】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次表示，不會支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO），甚至指兩國不需派遣代表團前來遊說。【下一頁】

【07:40】烏克蘭國防部表示，超過260名士兵已成功撤出馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，當中大多數為傷員。【下一頁】

【00:14】歐盟未能就對俄羅斯實施新一輪制裁達成共識，仍未能實現禁運俄羅斯石油的目標。有成員國外長透露，匈牙利是今次制裁不獲通過的原因。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明