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【烏克蘭戰爭】土耳其同意支持瑞典芬蘭入北約 澤連斯基籲聯合國驅逐俄（不斷更新）

環球社會熱點 10:29 2022/06/29

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第126日。土耳其在北約峰會前夕與芬蘭及瑞典達成共識，簽署備忘錄支持兩國加入。烏克蘭總統澤連斯基在聯合國安全理事會發言，斥責俄羅斯為「恐怖主義國家」。美國正式宣布禁止入口俄羅斯黃金，同時增加新制裁。

【本港時間6月29日】

【10:17】美國政府正式宣布，禁止入口俄羅斯黃金。財政部同時公開新增70個制裁俄羅斯實體名單，主要針對俄羅斯國防工業及可能支援俄軍違反人權行動的實體，意圖進一步削弱俄羅斯的戰爭機器。

【05:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像形式向聯合國安理會發表講話，指控俄羅斯為「恐怖主義國家」（terrorist state），呼籲把俄羅斯逐出聯合國。【下一頁】

【03:42】北約表示土耳其與瑞典及芬蘭達成三方協議，同意兩國加入北約。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，三國簽署備忘錄，釋除土耳其的憂慮，掃除北歐二國加入北約的障礙。

【本港時間6月28日】

【16:18】澤連斯基表示在北約峰會前已與秘書長斯托爾滕貝格通電話，稱向對方強調強力導彈防禦系統對阻止俄羅斯「恐怖襲擊」的重要性。

【08:00】烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）的一個購物中心遭俄軍導彈襲擊，造成最少16人死亡。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批俄軍是「混蛋恐怖份子」（scumbag terrorists），聲稱購物中心當時內有超過千名平民。【下一頁】

【07:05】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，北約任何成員國試圖侵犯克里米亞半島（Crimea），可能觸發第三次世界大戰。

【00:05】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約或在本周峰會上同意，增加波羅的海3國及北約前線5國兵力至旅級水平，約3,000至5,000人。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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