【烏克蘭戰爭】土稱烏克蘭糧食出口達協議 烏宣布與北韓斷交（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第141日。土耳其稱4方會談已達成協議，最快下周簽署文件恢復烏克蘭糧食出口。歐盟發布新指引後，立陶宛取消被制裁俄羅斯商品限制，允許經當地轉運至俄國外飛地加里寧格勒。北韓承認烏東兩個自稱獨立地區的主權，烏克蘭嚴正譴責北韓，並宣布斷交。

【本港時間7月13日】

【12:39】土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）表示，4方代表下周會晤時將簽署協議，重新出口烏克蘭糧食。

【06:47】北韓宣布承認烏東地區自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）及「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic） 主權。烏克蘭外交部批評北韓試圖損害烏國主權及領土完整，宣布與平壤政府斷交。

【04:25】立陶宛外交部表示，根據歐盟的新指引，取消部分俄羅斯被制裁商品經當地鐵路運輸至俄國外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。俄國外交部表示，立陶宛的決定實際及合乎常理。

【本港時間7月13日】

【17:00】德國財政部副部長Joerg Kukies在悉尼能源論壇表示，德國下月起停購俄媒炭、明年完全停購俄石油，徹底改變當地能源結構。

Kukies透露，俄羅斯煤炭及石油分別各佔德國4成使用量，國家將於未來數個月達成擺脫俄能源的目標，但現時關鍵挑戰是要填補俄羅斯每年向歐盟供應的1,580億立方米天然氣缺口。

【16：00】德國公布對烏克蘭20億歐元（157.4億港元）軍事援助清單，包括1.49萬枚反坦克地雷、500枚美國製刺針（Stinger）防空導彈、逾2000萬發彈藥、裝甲車及防空系統等。

【13：45】烏克蘭世界大會（Ukrainian World Congress）發表聲明，已就加拿大違反制裁規定，向德國交還北溪一號渦輪機採取法律行動。

【13：00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國外交官將於伊斯坦布爾舉行四方會談，討論糧食出口。烏克蘭估計，有多達2,500萬噸糧食目前滯留港口，土耳其已準備20艘商船隨時將糧食運送世界各地。

聯合國建議俄烏雙方設立海上安全走廊，讓船隻在已知地雷位置之間運行。但秘書長古特雷斯（António Guterres）表示雖然已努力協助解決危機，但對會談成果未抱太大期望。

【本港時間7月12日】

【13：18】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指出，情報顯示伊朗準備向俄羅斯提供數百部具作戰能力的無人機，並訓練俄軍操作。 【下一頁】

【08：24】烏克蘭救援部門指出，Chasiv Yar鎮住宅大樓被炸的遇難人數升至最少33人。

【00：09】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，進一步簡化烏克蘭民眾成為俄羅斯公民的程序及要求，所有烏克蘭人可以申請領取俄羅斯護照。烏克蘭批評，此舉侵犯烏克蘭的主權。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明