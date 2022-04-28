【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第64日，俄羅斯總統普京表明，將會閃電回擊任何在烏克蘭軍事行動中遇上的外部干預。歐盟批評俄羅斯停止向兩國供應天然氣，形容行為猶如勒索。

【本港時間4月28日】

【15:17】古特雷斯接受美國新聞網絡（CNN）表示，俄羅斯決定與烏克蘭戰爭何時終止，但可以肯定不會以和談作結，最終可能以政治協定形式作結。

【11:40】俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報稱，烏克蘭赫爾松（Kherson）地區將於5月起過渡至使用俄羅斯盧布。

【09:44】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）已抵達烏克蘭，預料周四（28日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤

【01:50】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）揚言，一旦任何國家試圖干預俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，莫斯科政府定必「閃電」回應，採取必要措施。【下一頁】

【00:58】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯停止向波蘭及保加利亞供應天然氣的行為有如勒索，更指此舉讓俄國變成不可靠的供應商。

【本港時間4月27日】

【21:57】克里姆林宮發言人警告，若其他歐盟國家拒絕使用盧布支付天然氣供應費用，將會像波蘭及保加利亞一樣面臨「斷氣」。

【20:48】俄羅斯向英國實施制裁，禁止英國287名國會議員入境。俄羅斯同日驅逐3名挪威外交官出境。

【17:48】希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，在俄羅斯切斷對保加利亞的天然氣供應後，希臘將向保加利亞提供協助。

【14:50】俄羅斯天然氣公司（Gazprom）表示，已完全暫停對保加利亞和波蘭的天然氣供應。

【14:28】波蘭政府發表聲明，指已拘捕一名在波蘭從事間諜活動的俄羅斯公民和一名白俄羅斯公民。

【12:34】40國防長於德國的美軍基地商談對烏克蘭的支援，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已敦促烏克蘭的盟友加快行動，向基輔提供更多武器。

【11:05】俄羅斯國防部聲稱，俄軍已經完全控制烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區。

【10:48】烏軍聲稱，摧毀位於黑海蛇島的俄羅斯地對空導彈系統。

【06:33】波蘭及保加利亞拒絕用盧布支付天然氣費用，俄羅斯威脅由周三起中斷天然氣供應。

【01:20】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於俄羅斯莫斯科會晤，透露俄烏正繼續以視像形式舉行和談，並希望透過和談結束與烏克蘭的戰爭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明