  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】古特雷斯將晤烏土領袖 烏總統幕僚稱要釀俄軍混亂（不斷更新）

環球社會熱點 11:17 2022/08/17

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第175日。俄羅斯佔領的克里米亞半島地區再次發生爆炸，俄方指是敵人蓄意破壞，烏克蘭未公開認責。聯合國秘書長古特雷斯即將訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤連斯基及土耳其總統埃爾多安會晤。烏克蘭總統幕僚受訪時聲稱，未來恐更多針對被佔領區俄軍襲擊，意在造成俄軍混亂。

【本港時間8月17日】

【10:58】俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報稱，克里米亞北部一個軍事設施周二（16日）發生爆炸。俄羅斯國防部批評事件為蓄意破壞，承認有軍備受損，惟未公開詳情。

烏克蘭雖未公開承認責任，但波多利亞克指出，佔領克里米亞的俄羅斯人面臨高死亡風險，聲稱正執行去軍事化行動。【下一頁】

【06:51】總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）接受英國衛報專訪時聲稱，近來克里米亞（Crimea）的爆炸事件在未來兩至三個月內更頻繁發生，表明用意是造成俄軍內部混亂。

【01:32】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將於周四（18日）訪問烏克蘭西部利沃夫（Lviv），屆時將與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面，討論扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠問題，探討終止與俄羅斯衝突的政治辦法。

【本港時間8月16日】

【11:04】由俄方控制的頓涅茨克（Donetsk）法庭展開對5名歐洲人的審訊，指控5人成為僱傭兵及「接受軍事訓練奪權」。5人否認所有指控，一旦罪成最高面臨死刑。

【10:56】扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近﹑分別受俄烏控制的城市兩個城市的官員互相指責對方，開火攻擊鄰近區域。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，如果俄烏雙方同意，聯合國可支援IAEA代表團經烏克蘭首都基輔前往扎波羅熱視察核電廠。

惟俄官員維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指出，IAEA代表團經基輔前往扎波羅熱太危險，同時亦表明訪問不等同俄方會答應烏方核電廠解除武裝的要求。【下一頁】

【05:05】普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的軍事展表示，俄軍武器大幅領前其他國家，並準備向盟友出售先進武器。

【本港時間8月15日】

【16:35】俄羅斯莫斯科交易所周一（15日）宣布，允許友好國家投資者參與證券交易，為俄烏戰爭以來首次。

【11:12】北韓官媒朝中社報稱，普京（Vladimir Putin）指兩國將共同努力擴大全面及有建設性的雙邊合作，並稱加強合作合乎兩國利益，亦有助維護朝鮮半島及東北亞地區安全及穩定。

金正恩亦表示，俄羅斯與北韓的友誼自二戰戰勝日本起建立，兩國戰略合作﹑支援及一致性達到新高，雙方共同面對敵對軍事勢力的威脅及挑釁。【下一頁】

【04:31】聯合國官員布朗（Denise Brown）指貨船Brave Commander在完成裝載超過2.3萬噸小麥後，將啟程前往非洲埃塞俄比亞，為俄烏戰爭以來首次有載有烏克蘭糧食前往非洲。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【英揆之爭】卓慧思被揭私下暗批英工人 競爭力不及外國

下一篇文章

拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool
單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸
【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面
【英國王室】哈里9月返英同威廉做鄰居 據悉無打算見面
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間11:00）
挪威大橋斷開6段 兩車司機死裡逃生
挪威大橋斷開6段 兩車司機死裡逃生
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款