【烏克蘭戰爭】北約暗示增加重武軍援 普京讚俄軍士氣佳（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第327日。北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格近日讚許各國向烏克蘭提供重型武器，暗示未來可能有更多同類軍事援助。俄羅斯總統普京盛讚俄軍表現，指當地戰事按計劃發展。

【本港時間1月16日】

【10:40】普京（Vladimir Putin）被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。【下一頁】

【02:51】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，近日多國宣布向烏克蘭提供重型武器，此舉十分重要，希望未來會有更多類似援助。他指俄烏戰爭現正處於關鍵時刻，需要向烏軍供應取勝所需武器。

【本港時間1月15日】

【19:02】第聶伯羅地區議會領袖Mykola Lukashuk表示，住宅大樓被炸遇難者增至21人，仍有最少35人失蹤。

【14:48】烏克蘭指俄軍上周六（14日）先後發動兩輪襲擊，主要目標仍然是能源基建。第聶伯羅（Dnipro）一幢9層樓高住宅大廈被擊中，導致最少14人死亡，68人受傷。 【下一頁】

【09:13】英國首相辦公室表示，將增加向烏克蘭的軍事援助，提供更多武器裝備，當中包括首次援助的14架挑戰者2坦克（Challenger 2 tank）。

【本港時間1月13日】

【12:02】蘇勒答爾（Soledar）近日成為俄烏兩軍最新戰線，烏軍稱成功阻擋俄僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner）的攻擊。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指當地兩支部隊守住防線，並對敵人造成重大損傷，惟他未提供更多詳情。澤連斯基強調，會為蘇勒答爾及巴赫穆特（Bakhmut）烏軍提供一切支援，協助保住兩地。

【05:25】約翰遜（Boris Johnson）被指可能訪問烏克蘭，並與澤連斯基會面。保守黨人士憂慮，約翰遜此行可能打擊現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）的威信。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀