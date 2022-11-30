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【烏克蘭戰爭】北約指烏終有一日加入 美指俄試圖判烏防空力量（不斷更新）

環球社會熱點 11:08 2022/11/30

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第279日。北約承諾，為烏克蘭提供更多武器及協助修復電力與暖氣供應，同時亦指烏克蘭終有一天會成為北約成員國。美國有官員指出，俄軍可能用上未搭載彈頭的巡航導彈，嘗試消耗烏軍防空裝備。

【本港時間11月30日】

【10:58】北約（NATO）成員國外長聚集羅馬尼亞召開會議，美國與歐洲官員透露會議重點主要商討向烏克蘭增供燃料﹑醫療用品﹑冬裝及武器裝備。美國指華府已同意提供5,300萬美元（約4.14億港元），讓烏克蘭購買電網裝備。

秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則指摘俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），利用冬季寒天作為戰爭武器，同時亦稱烏克蘭未來將會成為NATO成員國。

【03:24】美國軍方高層官員表示，認為俄軍可能移除核彈頭後，發射無搭載彈頭的巡航導彈，嘗試浪費烏軍的防空力量。

【本港時間11月29日】

【10:37】美國國務院指俄國單方面決定，延後在周二（29日）舉行的《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）商討會議。俄方表示，會提出新日子再開會。【下一頁】

【07:57】美國國務院官員透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在周二（29日）宣布，為恢復烏克蘭電網提供援助。

【本港時間11月28日】

【17:07】英國國防部表示，已向烏克蘭軍方提供Brimstone二型精準打擊導彈，連同其他軍事援助，有望可以阻止俄軍攻勢。

【11:10】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指俄軍將繼續利用導彈襲擊烏克蘭，呼籲民眾及烏軍做好準備，防範供電網遇襲及帶來的影響。首都基輔的電力﹑暖氣及食水供應恢復接近完成，但由於用電需求大，當地仍不時需要暫時停電。

【00:43】烏克蘭國家核能公司Energoatom主席Petro Kotin表示，有跡象指俄軍似乎正準備撤離扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，指俄方不斷製造輿論合理化撤離。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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