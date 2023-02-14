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【烏克蘭戰爭】北約指俄軍策動新攻勢 美籲在俄公民立即離開（不斷更新）

環球社會熱點 13:18 2023/02/14

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第357日。北約（NATO）指俄軍正向烏克蘭發動新一輪進攻，消息人士指烏軍彈藥消耗量大，北約成員需要上調儲備目標。美國駐俄羅斯大使館呼籲美國公民，立即離開當地。

【本港時間2月14日】

【13:06】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指出，發現俄軍正向烏克蘭發起新一輪攻勢。一名北約消息人士指出烏軍彈藥消耗量極大，甚至超越西方盟友的生產能力。【下一頁】

【00:49】美國駐莫斯科大使館指出，近日美國公民在當地被錯誤扣押的風險上升，呼籲任何在當地居住或正在旅行的美國公民應立即離開俄羅斯，亦促請美國民眾不應前往俄羅斯旅行。

【本港時間2月13日】

【14:20】英國衛報指伊朗政府利用船隻及國營航班，偷向俄羅斯運送最少18部新型的長程攻擊無人機。據悉，有關武器不止更先進，而且與俄軍早前頻繁使用的自殺式無人機不同，新無人機飛行高度更高，完成空襲後能完整返回基地。

【11:15】美國霍士新聞（Fox News）引述消息人士報稱，摩根大通的銀行家上周與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及政府高官會晤，商討成立200億至300億美元（約1,570億至2,355億港元）私人資本。【下一頁】

【本港時間2月12日】

【13:02】俄羅斯國防部表示，俄軍早前大規模打擊烏克蘭軍事工業的關鍵能源設施。烏克蘭能源部長German Galushchenko表示，俄軍用導彈和無人機襲擊六個地區的電力設施，導致該國大部分地區停電。

【04:18】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）預測，俄軍或需要兩年時間才可攻陷烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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