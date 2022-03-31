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【烏克蘭戰爭】北約指俄軍僅重整兵力 英國制裁針對俄媒（不斷更新）

環球社會熱點 21:35 2022/03/31

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第36日。烏克蘭政府人員表示，與俄羅斯的和談將在周五（4月1日），以視像形式再次展開。美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話時稱，美國向烏克蘭提供5億美元財政支援，作為對抗俄國侵略援助一部分。英國情報機關表示，俄羅斯總統普京錯估俄軍實力及整體情勢，亦指俄軍士氣低落，缺乏足夠武器裝備。

【本港時間3月31日】

【21:30】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，基輔附近的俄軍不是撤兵，而是重整兵力。

【18:34】英國擴大制裁俄羅斯，新上榜人士包括多名俄羅斯媒體界人士，包括Gazprom-Media行政總裁Aleksandr Zharov、今日俄羅斯（RT）董事總經理Alexey Nikolov及衛星社國際廣播（Sputnik International Broadcasting）總裁Anton Anisimov。

英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國幫助全球對抗俄羅斯的虛假資訊，新一輪制裁目標針對俄羅斯宣傳機器，打擊俄羅斯的假新聞及觀點。卓慧思表明將持續制裁俄羅斯，確保普京在烏克蘭失敗。

【15:07】烏克蘭政府發表聲明，指俄軍在白俄境內重整，補充對烏克蘭戰爭的人員及武器裝備等。烏政府更表示，在奪回的基脅附近地區中頻繁發現有區域埋有地雷。

【12:48】俄羅斯國防部宣布，當地時間周四早上10時（香港時間下午3時）對烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）停火，容許平民撤離。

【11:18】俄羅斯盧布對美元於周四回復俄烏戰爭前水平，每75.5盧布（約6.95港元）對1美元。

【06:29】英國政府通信總部（GCHQ）主任弗萊明（Jeremy Fleming）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的幕僚害怕講出真相，導致他嚴重錯估俄軍實力﹑烏克蘭的抵抗程度及西方國家的應對手段。

弗萊明更指出，有俄軍在烏克蘭拒絕執行任務，武器裝備不足，士氣亦十分低落。【下一頁】

【06:25】烏克蘭高層官員透露，俄烏和談將在周五以視像形式恢復。烏方談判代表團成員David Arakhamia稱，烏克蘭已提出兩國領袖應該會晤，遭俄方以需要更多工作完成起草協議為由拒絕。【下一頁】

【05:52】澤連斯基表明，俄軍後撤非真正撤兵，只是烏軍防守成功，亦預料俄國將對頓巴斯地區發動攻勢，稱已做好準備應對。【下一頁】

【02:20】美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）通電話時稱，美國向烏克蘭提供5億美元財政支援，作為對抗俄國侵略援助一部分。【下一頁】

【本港時間3月30日】

【19:10】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方歡迎烏克蘭以書面提出具體請求，但談判似乎未取得任何突破性進展。他強調，克里米亞是俄羅斯領土，憲法禁止俄方與其他人討論俄羅斯領土的命運。他又稱克里姆林宮不會討論和談細節。

【18:02】波蘭立法禁止進口俄羅斯煤炭。總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，最遲5月前全面禁止使用俄煤炭、減少進口俄天然氣，今年內停止進口俄羅斯石油。

【16:00】德國啟動3級應變計劃的第1級措施，應對俄羅斯或中斷天然氣供應。副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）強調目前沒有供應短缺，但需加強預防措施為俄羅斯方面升級做好準備

【15:14】烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長表示，即使俄羅斯承諾減少軍事行動，但他認為俄軍的襲擊並沒有減弱。

【14:40】俄羅斯外交部指，俄外長拉夫羅夫已抵達中國與中國外長王毅會晤。

【14:06】俄羅斯塔斯社（TASS）報導，一枚烏克蘭導彈擊中俄羅斯Belgorod市郊、距離烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）約64公里的俄軍臨時軍營，據悉有4名士兵受傷。若消息屬實，將是烏軍首次襲擊俄境內軍事目標。

【11:35】烏克蘭全國記者聯盟表示，俄軍在扎波羅熱地區捕捉一名當地記者，並將其帶到頓涅茨克地區。

【10:12】一位烏克蘭官員透露，有1,665人由烏克蘭南部城市撤離，乘坐私家車抵達扎波羅熱市。

【09:19】烏克蘭軍方表示，俄羅斯於北方撤軍只是為進行調軍。

【08:49】美國總統拜登表示，俄羅斯是否會兌現其減少在烏克蘭北部軍事行動的承諾仍有待觀察。

【08:00】烏克蘭總統澤連斯基質疑俄羅斯削減軍事行動的承諾，表示烏克蘭人並不天真，強調他們唯一可以相信的是行動。

【04:13】美國參議院外交關係委員會10多名成員敦促聯邦政府推動聯合國將俄羅斯從人權理事會中除名。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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