  • 29°C
香港時間 : 2022519日 (四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】北約多一國反對瑞典芬蘭加入 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）

環球社會熱點 16:20 2022/05/19

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第85日。土耳其再次重申，拒絕瑞典及芬蘭快速加入北約，表明其他成員國需理解土耳其的憂慮。美國總統拜登表示，對瑞典與芬蘭申請加入北約感樂觀。歐盟宣布斥資2100億歐元，打算在2027年徹底擺脫依賴俄羅斯能源供應。

【本港時間5月19日】

【15:00】克羅地亞總統Zoran Milanović表示，將指示駐北約大使就芬蘭及瑞典加入方案投反對票，直至波斯尼亞和赫塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）選舉法得以修正，並指土耳其正展示如何為國家利益而戰

【13:56】美國駐基輔大使館因俄烏戰爭關閉3個月後，終在周四（19日）重啟。

美國參議院日前通過提名，支持由布林克（Bridget Brink）出任駐烏克蘭美國大使，為2019年5月後再次任命新駐烏克蘭美國大使。

【07:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）重申，土耳其反對芬蘭及瑞典快速加入北約，強調北約的擴張亦需要符合土耳其的考量，希望其他成員國理解土耳其的憂慮。【下一頁】

【03:23】美國總統拜登（Joe Biden）表示，對芬蘭及瑞典申請成為北約（NATO）成員感到樂觀，認為可以說服土耳其支持兩國入北約。

【00:16】歐盟宣布斥資2,100億歐元（約1.73萬億港元），在2027年時終結依賴俄羅斯化石燃料，同時加快過渡至綠色能源。【下一頁】

【本港時間5月18日】

【18:34】烏克蘭軍方聲稱，自俄烏戰爭開始後，已有超過2.8萬名俄軍陣亡。

【18:25】俄羅斯國防部聲稱，在過去24小時內，馬里烏波爾鑄鐵廠內共有694名烏軍投降，自周一（16日）起計算，投降烏軍人數達959人。當中80人受傷，51人已被送往醫院。

【17:22】俄羅斯表示，自周一以來，馬里烏波爾亞速（Azovstal）鋼鐵廠共有950名烏克蘭士兵投降，包括80名傷兵。

【15:54】瑞典及芬蘭正式提交加入北約申請書，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，今次是一個必須掌握的歷史時刻，指兩國加入將提升共同安全。【下一頁】

【13:12】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）警告，俄烏戰爭陷入拖延階段，俄軍嘗試全面控制烏克蘭東部及南部，正準備展開長期軍事行動。

【09:06】路透社引述目擊者指出，7輛載有馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內烏克蘭士兵的巴士，已經抵達俄羅斯的控制區域。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，俄方再盤問有關烏兵，作為莫斯科政府稱為烏克蘭戰爭罪案調查的一部分。【下一頁】

【04:45】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，無意改變軍事中立地位，不會尋求加入北約。

【03:00】瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會，宣布兩國同日向北約（NATO）提交加入申請。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】北約多一國反對瑞典芬蘭加入 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約多一國反對瑞典芬蘭加入 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫
【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款