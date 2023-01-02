【烏克蘭戰爭】北約冀西方長期軍援 俄軍連3日轟炸（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第312日。踏入2023年，俄羅斯未有在新一年暫停對烏克蘭的攻擊，已連續3日空襲烏國多地。北約秘書長斯托爾滕貝格希望西方國家，使好準備長期軍事援助烏克蘭對抗俄羅斯。

【本港時間1月2日】

【11:22】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲，西方國家需要做好長期軍事支援烏克蘭的準備，只有此舉能保障烏克蘭能維持獨立主權國家地位，並迫使俄羅斯願意「坐下來」及商討如何終止戰爭。 【下一頁】

【10:00】基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）聲稱，俄軍當地時間周一凌晨3時（香港時間周一早上9時）發動無人機襲擊，針對重要基建。軍方及後稱已擊落16個空中目標。

【本港時間1月1日】

【12:05】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表新年講話，指對烏克蘭的特別軍事行動，是一場為俄羅斯未來而進行的戰鬥。他批評西方假借和平之名，多年來欺騙莫斯科，並利用烏克蘭企圖削弱及分裂俄羅斯。

【11:45】烏克蘭總統澤連斯基表示，普京正在摧毀俄羅斯，形容普京是躲在軍隊及導彈後面，並非領導俄軍。他指烏克蘭及全球都不會原諒普京，俄軍最終會落敗。

澤連斯基亦於Twitter對烏克蘭人發表新年演說：

Wish for miracles? create them themselves. Want faith, hope? Both have been in the army for a long time. Want light? It's in each of us. Today it's only one wish. It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity. Happy New Year! Year of our victory

【11:10】基輔及周邊地區先後傳出爆炸聲，俄軍空襲於基輔造成至少1死22傷，1名日本記者受傷被送往醫院。扎波羅熱有多座房屋受導彈破壞，4人受傷，包括兒童。

【09:35】烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，至今已解放40%被俄羅斯佔領的土地。

【本港時間12月31日】

【09:10】烏克蘭指，伊朗製無人機由東南部及北部襲擊首都基輔等地，烏軍已擊落全數16架無人機，沒有於基輔造成人命傷亡。

【02:57】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，普京動員很多新部隊，並表現出願意承受痛苦的損失，顯然並未放棄控制烏克蘭的計劃。

【本港時間12月30日】

【09:26】基輔市傳出空襲警報，當地民眾被要求到附近的避難所暫避。基輔市政府周五凌晨起發出警報，促請民眾避難。基輔州州長Olekskiy Kuleba聲稱，當地正諸無人機攻擊。

【08:31】白俄官媒BelTA報稱，一枚來自烏軍的S-300導彈墜落在境內，政府已召見駐明斯克烏克蘭大使抗議。白俄外交部發言人指出，有導彈墜落在境內屬嚴重事件。 烏克蘭軍方表示，事件起因是防空系統引起。

【本港時間12月29日】

【06:56】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥烏克蘭提出的10點和平計劃，指和平計劃必須考慮俄羅斯領土的現實，如果不考慮讓盧甘斯克和頓涅茨克等四個地區併入俄羅斯，不可能恢復和平。

【02:57】俄軍加大力度利用迫擊炮和大炮等武器炮擊烏克蘭南部赫爾松（Kherson），烏方官員敦促平民撤離，但有部分平民拒絕離開。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀