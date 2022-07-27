  • 32°C
香港時間 : 2022727日 (三) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】匈牙利反對歐盟削用天然氣 英制裁烏東兩「獨立國」政府（不斷更新）

環球社會熱點 11:20 2022/07/27

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第154日。歐盟成員國同意，自願降低天然氣使用量15%，唯有匈牙利反對建議。由於請求供應的天然氣量降低，北溪一號周三天然氣供應量將再減少。英國政府宣布，制裁被俄羅斯支持及承認獨立的烏東兩地區政府官員。

【本港時間7月27日】

【11:15】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）將在下周五（8月5日）訪問俄羅斯城市索契（Sochi），預料會與總統普京（Vladimir Putin）會面。

【09:32】北溪一號（Nord Stream）管道營運商數據顯示，請求提供的天然氣供應量於周三（27日）大幅減少，只有此前數量一半。

【04:20】歐盟成員國能源部長會議後宣布，同意在今年8月至2023年3月期間，自願減少使用15%的天然氣。不同成員國將因應情況可調低減量目標。【下一頁】

【00:04】英國外相卓慧思（Liz Truss）宣布，制裁自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republics）及「頓涅茨克人民共和國」（DonetskPeople's Republics）首長及其政府官員。

【本港時間7月26日】

【10:43】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，因應俄國能源監管部門指令，減少北溪一號天然氣供應量至每日3,300萬平方米，約為總量僅約20%。【下一頁】

【03:42】聯合國發言人Farhan Haq表示，首艘載有烏克蘭糧食的貨船在未來數日在黑海地區港口出航，將會公布更多詳情。

烏克蘭農業部長Oleksandr Kubrakov亦表示烏方正準備出口糧食及食物，西南部城市Chornomorsk首先有運糧船出發，然後南部重鎮敖德薩（Odesa）及Pivdennyi港口亦會有運糧船啟航。

【本港時間7月25日】

【11:17】南部城市基爾松（Kherson）自俄烏戰爭初期已由俄軍佔領，當地領袖Serhiy Khlan聲稱，烏軍將在9月重新控制基爾松。

【03:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表視像講話，表明周四（28日）將如期慶祝國家日。他指烏軍會盡一切行動，尋求對俄軍造成最大傷害。

澤連斯基聲稱，竊聽到不少俄軍向家人透露，認為烏克蘭最終會獲得勝利。

【00:22】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再次重申，俄國非全球糧食危機的元凶，並讚揚部分非洲國家拒絕配合歐美國家的制裁。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感

下一篇文章

【新冠疫情】奧地利取消無症狀確診者隔離 8月起實施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間11:00）
紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」
紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史
特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史
【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版）
【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款