【烏克蘭戰爭】冬季數百萬人恐有生存危機 基輔等地被籲減少用電（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第272日。世界衛生組織警告，烏克蘭今年冬天將有數百萬民眾面臨生存危機。烏克蘭政府呼籲基輔及其他地區民眾減少使用電力，亦打算協助赫爾松民眾暫時撤離。

【本港時間11月22日】

【10:41】世衛（WHO）歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，過半烏克蘭能源基建受損或被破壞，1,000萬當地民眾缺電，加上烏克蘭氣溫預計將低至攝氏零下20度，警告烏克蘭數百萬人今年冬季面臨生存危機。【下一頁】

【07:35】烏克蘭政府呼籲基輔及其他地區暫時減少用電量，讓政府能夠維修受損電網。政府亦呼籲近日收復的赫爾松（Kherson）地區的長者及脆弱群眾，可以暫時自願撤離至其他環境較不惡劣的地區，政府亦會提供援助。

【本港時間11月21日】

【10:38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏東地區主要戰爭集中在頓涅茨克（Donetsk），由於天氣惡劣烏軍降低進攻密度。但他稱俄軍炮火仍然猛烈，當日向烏東炮擊接近400次。【下一頁】

【04:34】德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，已協助波蘭增強防空能力，提供颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）及愛國者導彈防空系統。

【本港時間11月20日】

【20:50】烏克蘭境內的扎波羅熱核電廠遭到炮擊，控制核廠的俄軍指控烏軍發動大規模炮擊。烏克蘭原子能公司（Energoatom）則指控是俄方所為。

國際原子能機構（IAEA）總幹事表示，雖然猛烈爆炸未有對核安全造成嚴重影響，但要求無論哪方發動攻擊，都要立即停止，指相關行為如「玩火」。

【06:59】辛偉誠（Rishi Sunak）上周六（19日）突然訪問基輔，並與總統澤連斯基會晤。辛偉誠同時宣布，向烏克蘭增加5,000萬（約4.65億港元）

【02:44】烏克蘭國防部副部長Volodymyr Havrylov接受英國天空電視台訪問時透露，烏軍會在12月底進攻2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。Havrylov表明烏軍會繼續作戰直至獲得最終勝利，並預計明年春天俄烏戰爭終結。

【本港時間11月19日】

【12:00】亞太經合組織（APEC）會後發表聲明指，大部分成員國皆譴責俄烏戰爭，指戰爭正在製造大型苦難，並加劇現時經濟脆弱程度。

【09:00】波蘭外交部發言人Lukasz Jasina表示，已禁止俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）入境波蘭，參加12月1至2日期間舉行的歐安組織（OSCE）會議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明