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【烏克蘭戰爭】克里米亞俄軍基地再傳爆炸 美擬增近63億元軍援（不斷更新）

環球社會熱點 11:12 2022/08/19

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第177日。聯合國秘書長古特雷斯與土耳其總統埃爾多安訪問烏克蘭，與總統澤連斯基商討扎波羅熱核電廠的狀況。俄羅斯與克里米亞的俄軍設施受襲，傳出爆炸聲及發生火災。美國有指準備向烏克蘭提供再多8億美元軍事援助。

【本港時間8月18日】

【10:51】古特雷斯（António Guterres）到訪利沃夫（Lviv）後與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，表明若扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠出現任何損毀等同自殺行為，極度憂慮當地情況，呼籲撤走軍事部署。【下一頁】

【07:14】克里米亞南部軍事基地有傳發生爆炸，最少有4次爆炸聲，但當地官員堅稱無人受傷，亦無物品受損。鄰近烏克蘭的俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區一個彈藥庫發生火災，導致附近兩個小鎮居民需緊急疏散。

【06:21】美國消息人士指出，政府準備向烏克蘭再提供8億美元（約62.77億港元）軍事援助。據悉，總統拜登（Joe Biden）或利用資金動用權力（Presidential Drawdown Authority），授權通過援助，並運輸美軍庫存武器。

【本港時間8月18日】

【07:21】有導彈擊中烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一棟住宅大樓，最少6名平民死亡，預計死亡人數將上升。

【02:40】俄羅斯在克里米亞的軍事基地接連遇襲，駐守當地的黑海艦隊指揮官被撤換，為過去近半年以來俄軍最大的人事調動。

【00:18】波蘭副外長Marcin Przydacz批評朔爾茨（Olaf Scholz）反對禁止所有俄羅斯國民加入歐盟的提議，指對方並未看到俄羅斯平民支持俄軍的情景，更形容俄羅斯社會過去幾百年都活在帝國主義夢想中。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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