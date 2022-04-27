【烏克蘭戰爭】克宮警告歐盟多國 或與波蘭同樣「斷氣」（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第63日，俄羅斯總統普京與聯合國秘書長古特雷斯會晤，期間普京透露仍希望透過和談結束與烏克蘭的戰爭。另外，波蘭及保加利亞拒絕用盧布支付天然氣費用，俄羅斯由周三（27日）起中斷兩國的天然氣供應。

【本港時間4月27日】

【21:57】克里姆林宮發言人警告，若其他歐盟國家拒絕使用盧布支付天然氣供應費用，將會像波蘭及保加利亞一樣面臨「斷氣」。

【20:48】俄羅斯向英國實施制裁，禁止英國287名國會議員入境。俄羅斯同日驅逐3名挪威外交官出境。

【17:48】希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，在俄羅斯切斷對保加利亞的天然氣供應後，希臘將向保加利亞提供協助。

【14:50】俄羅斯天然氣公司（Gazprom）表示，已完全暫停對保加利亞和波蘭的天然氣供應。

【14:28】波蘭政府發表聲明，指已拘捕一名在波蘭從事間諜活動的俄羅斯公民和一名白俄羅斯公民。

【12:34】40國防長於德國的美軍基地商談對烏克蘭的支援，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已敦促烏克蘭的盟友加快行動，向基輔提供更多武器。

【11:05】俄羅斯國防部聲稱，俄軍已經完全控制烏克蘭南部赫爾松（Kherson）地區。

【10:48】烏軍聲稱，摧毀位於黑海蛇島的俄羅斯地對空導彈系統。

【06:33】波蘭及保加利亞拒絕用盧布支付天然氣費用，俄羅斯威脅由周三起中斷天然氣供應。

【01:20】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於俄羅斯莫斯科會晤，透露俄烏正繼續以視像形式舉行和談，並希望透過和談結束與烏克蘭的戰爭。

【本港時間4月26日】

【22:00】德國首次向烏克蘭運送大型武器，包括「獵豹式」（Gepard）防空坦克。德國防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）指，德國正與美國合作，在德國境內訓練烏軍使用火炮系統。

【21:30】土耳其總統埃爾多安促請俄羅斯總統普京同意與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直接對話。他建議將俄烏早前在伊斯坦布爾的會談進程，提升到領導人層面，並指這是俄烏談判的關鍵門檻。

【18:40】馬里烏波爾（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boichenko）聲稱，市內發現第3個疑似亂葬崗。當地市議會稱，新圖片顯示疑似亂葬崗在周日（24日）出現，長度已超越200米。博伊琴科指控俄軍迫使當地居民幫忙挖掘，以換取糧食及水。

【16:43】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周二訪問俄羅斯，與普京及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤。然後他會轉往烏克蘭，與澤連斯基會面，試圖緩和俄烏戰爭。

【13:58】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄羅斯已失去阻礙全球支持烏克蘭的最後手段。

【11:28】拉夫羅夫聲稱，全球真正面臨第3次世界大戰威脅。他指出，西方軍援烏克蘭在本質上等同北約已經參與俄烏戰爭，並視相關武器運輸為合法攻擊對象。

【07:10】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）透露，美國希望俄羅斯實力減弱，確保不會再次出現如今次侵略烏克蘭的同類事件。【下一頁】

【04:50】拉夫羅夫表示，即使現時核衝突威脅仍然高企，但俄方依然希望排除所有可能導致局勢升溫的風險。【下一頁】

【00:25】英國防長華禮仕（Ben Wallace）向國會透露俄烏戰爭最新情報，估計暫時俄軍陣亡約1.5萬人，超過2,000輛武裝車輛被摧毀或繳獲。俄軍事前估計戰事最多維持一周，現時已延長多時。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明