【烏克蘭戰爭】克宮否認談判有進展 澤連斯基質疑俄方承諾（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第34日。俄羅斯與烏克蘭談判代表周二於土耳其的新一輪談判取得明顯進展，俄羅斯承諾大幅減少於烏克蘭首都基輔等地的軍事行動。惟克里姆林宮發言人周三改稱，談判似乎未取得任何突破性進展。烏克蘭總統澤連斯基亦指烏克蘭人並不天真，強調他們唯一可以相信的是行動而非承諾。

【本港時間3月30日】

【19:10】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方歡迎烏克蘭以書面提出具體請求，但談判似乎未取得任何突破性進展。他強調，克里米亞是俄羅斯領土，憲法禁止俄方與其他人討論俄羅斯領土的命運。他又稱克里姆林宮不會討論和談細節。

【18:02】波蘭立法禁止進口俄羅斯煤炭。總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，最遲5月前全面禁止使用俄煤炭、減少進口俄天然氣，今年內停止進口俄羅斯石油。

【16:00】德國啟動3級應變計劃的第1級措施，應對俄羅斯或中斷天然氣供應。副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）強調目前沒有供應短缺，但需加強預防措施為俄羅斯方面升級做好準備

【15:14】烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長表示，即使俄羅斯承諾減少軍事行動，但他認為俄軍的襲擊並沒有減弱。

【14:40】俄羅斯外交部指，俄外長拉夫羅夫已抵達中國與中國外長王毅會晤。

【14:06】俄羅斯塔斯社（TASS）報導，一枚烏克蘭導彈擊中俄羅斯Belgorod市郊、距離烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）約64公里的俄軍臨時軍營，據悉有4名士兵受傷。若消息屬實，將是烏軍首次襲擊俄境內軍事目標。

【11:35】烏克蘭全國記者聯盟表示，俄軍在扎波羅熱地區捕捉一名當地記者，並將其帶到頓涅茨克地區。

【10:12】一位烏克蘭官員透露，有1,665人由烏克蘭南部城市撤離，乘坐私家車抵達扎波羅熱市。

【09:19】烏克蘭軍方表示，俄羅斯於北方撤軍只是為進行調軍。

【08:49】美國總統拜登表示，俄羅斯是否會兌現其減少在烏克蘭北部軍事行動的承諾仍有待觀察。

【08:00】烏克蘭總統澤連斯基質疑俄羅斯削減軍事行動的承諾，表示烏克蘭人並不天真，強調他們唯一可以相信的是行動。

【04:13】美國參議院外交關係委員會10多名成員敦促聯邦政府推動聯合國將俄羅斯從人權理事會中除名。

【本港時間3月29日】

【22:00】土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）於首日談判後表示，這是俄烏雙方多輪談判以來，最有明顯進展的一次談判，兩國已就部分議題達成共識，並重申戰爭必須盡快結束。他預期，最困難的議題未來將由兩國外長親自談判。

【21:50】俄國防部宣布，俄軍將大幅減少於基輔及北部城市切爾尼戈夫的軍事活動。

【21:45】烏克蘭總統幕僚波多利亞克在Twitter指出，談判詳細討論烏方要求的「安全保證條約」，並且加入具法律效力的保證國簽約，以換取俄方要求烏克蘭承諾為中立國，不加入北約等軍事聯盟，或容許外國駐軍。

【17:19】俄羅斯新聞社（RIA）報稱，新一輪俄烏和談在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行時，車路士班主阿巴莫域治在現場旁聽。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，建議任何人出席與俄羅斯談判時，避免飲食或接觸任何物品表面。

【16:30】俄烏代表團在土耳其會面，埃爾多安指是時候取得實際性成果，強調制止悲劇需取決於雙方，立即停火將令所有人受益。

【15:49】俄烏和談在土耳其總統辦公室舉行，由土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）主持。

【13:08】烏克蘭軍方表示，俄軍持續向民居區域發埶導彈，主要針對燃料儲存倉庫，意圖加劇烏國運輸問題及製造人道危機。

【12:00】《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表電視演說時表示，俄羅斯政府正制定一項有關報復性簽證措施的總統法令草案，來應對部分國家的不友好行為，包括入境限制等，但未有進一步解釋何時及具體如何實施限制。

【09:44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，俄羅斯無人考慮使用核武，甚至沒有人有動用核武的想法。

【06:33】俄羅斯財閥阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前與烏方兩名談判代表會面，事後出現疑似中毒現象，美國官員指可能是環境所致。

【00:56】俄羅斯與烏克蘭談判代表團已抵達土耳其，可能在周二舉行新一輪會談，但雙方一致認為暫時難有突破。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明