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【烏克蘭戰爭】傳瑞典芬蘭將申請入北約 奧地利總理將晤普京（不斷更新）

環球社會熱點 12:40 2022/04/11

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第47日。奧地利總理內哈默表示，將在周一（11日）訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會晤，為俄烏戰爭以來，首位歐盟元首與普京直接見面。烏克蘭總統澤連斯基接受訪問，表示烏克蘭正捍衛基本人權。世界銀行估計，烏克蘭經濟今年會收縮45％，俄羅斯則11％。

【本港時間4月11日】

【12:39】英國彙體報稱，瑞典與芬蘭準備申請加入北約，最快今年夏天提交申請。

【10:44】聯合國難民署表示，超過450萬人因烏克蘭與俄羅斯戰爭逃難離開烏克蘭，前往鄰近國家成為難民。約260萬人逃難至波蘭，羅馬尼亞﹑匈牙利及摩爾多瓦（Moldova）合計接收近200萬烏克蘭難民。

【08:45】世界銀行估計，烏克蘭經濟於2022年將收縮45％，俄羅斯則為約11％，其他鄰國經濟亦會大受打擊。【下一頁】

【07:28】澤連斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，表示烏克蘭仍然團結一致，烏克蘭人民正在捍衛自己的基本人權。

【01:04】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）上周六（9日）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤後，將於周一前往莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。內哈默是俄烏戰爭開始後，首位與普京直接見面的歐盟元首。【下一頁】

【本港時間4月10日】

【18:45】俄羅斯國防部周日發表聲明，稱曾經向尼古拉耶夫（Mykolaiv）﹑哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區發射導彈。

國防部發言人Igor Konashenkov表示，導彈成功擊中第聶伯羅（Dnipro）一個烏克蘭民族分子的軍營，稱軍營日前接收增援的外國傭兵。Konashenkov指導彈另外摧毀一個烏克蘭空軍基地﹑烏克蘭S300防空系統及多個烏軍據點。

【18:18】烏克蘭官員聲稱，基輔附近的Buzova村莊內，發現一個內有數十具平民屍體的疑似亂葬崗。當地社區領袖Taras Didych表示，屍體在一個油站附近的壕溝內，暫時未能確定死亡人數。

【18:09】 烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）在Telegram表示，9條位於東部及南部的人道走廊已同意於周日（10日）開啟，但被俄軍包圍的南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）未有開啟人道走廊。

【17:04】歐盟駐烏克蘭代表團團長Matti Maasikas上傳新照片，確認歐盟駐烏克蘭大使館暫時撤離至波蘭後已重返基輔。

【15:11】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）受訪表示，北約正在經歷關鍵的轉型，將反映俄羅斯入侵烏克蘭的長期後果。斯托爾滕貝格表示，北約計劃在邊境永久駐軍，防範俄羅斯威脅。

【13:14】澤連斯基發表講話時表明，俄羅斯的目標不止烏克蘭，而是整個歐洲，促請西方國家對俄羅斯能源產品實施全面禁運，並向烏克蘭提供更多武器裝備。

【02:54】烏克蘭政府呼籲東部地區民眾，應立即離開當地。澤連斯基表明，烏東將會面臨一場「硬仗」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）據悉已更換對烏克蘭戰事的指揮官，曾參與敘利亞軍事行動的Alexander Dvornikov將軍。【下一頁】

【00:03】英國首相約翰遜（Boris Johnson）突然到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。約翰遜承諾提供更多武器裝備及加強制裁，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

澤連斯基大讚約翰遜，更稱其他西方國家應該效法英國。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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