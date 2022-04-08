  • 25°C
香港時間 : 2022408日 (五) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】傳俄轟烏東火車站致多死 歐盟兩高官啟程訪基輔（不斷更新）

環球社會熱點 16:42 2022/04/08

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第44日。聯合國通過表決，以93票贊成暫停俄羅斯於人權理事會的席位，俄羅斯隨後宣布退出。俄羅斯首次承認，對烏克蘭戰爭中承受重大損失。烏克蘭總統澤連斯基表示，有城市的情況比布查鎮更嚴重。歐盟確認第5輪對俄羅斯制裁，延後一個月全面禁運俄羅斯煤炭。

【本港時間4月8日】

【16:40】路透社引述頓涅茨克（Donetsk）首長Pavlo Kyrylenko，稱當地一個火車站懷疑被俄羅斯導彈擊中，估計造成數十人死亡。【下一頁】

【16:30】俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）向杜馬議員表示，俄羅斯正面臨三十年以來最嚴重局勢，即使在冷戰時期，西方亦從未實施如此制裁手段，但西方試圖將俄羅斯從全球經濟排除的企圖不會得逞。

【14:40】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報匯報，指俄軍已完全撤出烏克蘭北部返回白俄羅斯及俄羅斯，部分被調派至烏東地區作戰。情報表示，大批俄軍需要先完成大量補給，才會調遣至烏東地區，估計一周內不會再有大批俄軍進入烏北地區。

國防部更指出，俄軍繼續轟炸烏克蘭東部及南部堅守的城市，部隊同時南移至已佔領的城市伊久姆（Izium）。

【14:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter分享照片，顯示自己已啟程前往基輔展開訪問。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示已出發。

【10:25】美國商務部宣布，把兩間俄羅斯國營企業聯合造船集團（United Shipbuilding Corp）及鑽石生產商ALROSA納入黑名單，禁止有關企業使用美國金融系統。

【07:09】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）情況比布查（Bucha）更嚴重，被俄軍破壞的程度更高。【下一頁】

【03:14】歐盟確認對俄羅斯發動新一輪制裁，包括禁運俄羅斯煤炭，但消息人士指禁運日期較原定時間延遲一個月。

【01:55】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空電視台時首次承認，俄軍在對烏克蘭戰事中承受重損失，希望特別軍事行動會在未來數日達成目標。【下一頁】

【00:30】俄羅斯被暫停聯合國人權理事會資格後，隨即宣布退出有關組織，批評遭暫停資格一事完全不合法及政治主導的舉動。【下一頁】

【本港時間4月7日】

【23:55】聯合國大會以93票贊成、24票反對及58票棄權，暫停俄羅斯於人權理事會的席位。

【21:15】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評，烏克蘭提交予俄羅斯的協議草案，明顯偏離上月底伊斯坦布爾談判期間確定的條款。他指出，未來對烏克蘭安全保障不適用於克里米亞和塞瓦斯托波爾，但烏方周三提交的草案，卻未有作出明確陳述。

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）其後反駁，烏方提交的草案全屬兩國談判團的共識，而拉夫羅夫沒有直接參與談判，相關言論旨在轉多布查鎮事件的視線。

【19:15】七國集團（G7）外長以最強烈措詞，譴責俄羅斯在烏克蘭布查鎮及其他城鎮犯下的暴行，會追究到底。

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像現身希臘國會發表演說，表明俄羅斯的行動不止針對烏克蘭，而是整個歐洲，呼籲西方國家將俄羅斯「繩之於法」。

澤連斯基再次促請全球各國抵制俄羅斯石油，並從國際金融系統封鎖俄羅斯銀行。

【15:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在布魯塞爾與北約成員國外長會面，再次呼籲西方國家向烏克蘭援助更多武器。庫列巴表示，烏克蘭現時需要持續援助及長期解決方法，讓烏克蘭能獲得勝利。

【13:37】馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，俄軍對當地展開攻勢至今，已造成超過5,000死亡，當中包括210名兒童。【下一頁】

【11:04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，美國新制裁將直接影響俄羅斯平民。安東諾夫表示，美國意圖為俄羅斯製造經濟困難，影響俄國還債能力，損害俄羅斯聲譽，但俄方會準時及妥善負擔其債務責任。

【05:30】匈牙利表明，願意以俄羅斯盧布結算與俄羅斯的能源交易，立場明顯與歐盟不一致。【下一頁】

【02:15】英國與美國分別宣布新一輪俄羅斯制裁。英國將凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。

美國總統拜登（Joe Biden）指俄軍在布查（Bucha）犯下戰爭罪行，使美國加強制裁。白宮宣布，俄羅斯最大金融機構及多名與克里姆林宮有關係人士，將成為新制裁目標，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。【下一頁】

【01:33】烏克蘭政府促請烏東民眾把握機會，趁早離開有關地區，指當地一旦爆發大規模戰爭，政府或未能提供更多援助。【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間17:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】美國取消俄最惠國待遇 禁進口石油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】傳俄轟烏東火車站致多死 歐盟兩高官啟程訪基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】傳俄轟烏東火車站致多死 歐盟兩高官啟程訪基輔（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料
【烏克蘭戰爭】普京情婦疑避制裁 刪俄官媒個人資料
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認損失重大 望數日內結束軍事行動
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
日本明放寬106國入境限制 香港未受惠
【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億
【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款