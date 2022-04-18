【烏克蘭戰爭】傳俄軍轟炸利沃夫 澤連斯基表明不以領土換停戰（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第54日。烏克蘭總統澤連斯基表明，不會放棄烏東領土，換取結束與俄羅斯的戰爭。烏克蘭外長庫列巴表示，馬里烏波爾成為俄烏和談紅線，承認雙方最近沒有在外交層面上交流。馬里烏波爾市長幕僚透露，當地或在周一（18日）起禁止進出，警告任何人若仍留在當地，可能會被「過濾」。

【本港時間4月18日】

【14:33】多間外國媒體報稱，烏克蘭西部城市利沃夫遭受俄羅斯導彈轟炸，多處傳出爆炸聲。當地州長Maksym Kozytskyy表示，最少被5枚俄國導彈轟炸，呼籲民眾留在防空洞內。

【11:18】烏克蘭表示已完成填寫加入歐盟的申請表，希望可在6月舉行歐盟委員會會議時，已取得加入候選國資格。【下一頁】

【06:14】馬里烏波爾市長幕僚Petro Andriushchenko聲稱，當地或在周一起禁止進出，警告任何留在當地市民可能被「過濾」（filtered out）。Andriushchenko更指出，俄軍開始發放城內通行證，無證者難在城內走動。

【01:30】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄烏近周未有任何外交層面上交流，東南部重鎮（Mariupol）的情況可能成為俄烏和談紅線。【下一頁】

【00:05】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，不會放棄烏東領土換取結束與俄羅斯的戰爭。強調烏軍正準備在當地迎戰俄軍。【下一頁】

【本港時間4月17日】

【18：00】歐盟周日宣布，將向烏克蘭增撥5,000萬歐元（約4.2億港元）人道主義援助，包括用於烏克蘭人道主義項目的4,500萬歐元（約3.8億港元）及其鄰國摩爾多瓦（Moldova）的500萬歐元（約4,241萬港元）。

【17:30】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，未能與俄羅斯就周日開放人道主義走廊路線達成共識，烏克蘭東部及南部平民繼續被困。盧甘斯克（Luhansk）地區軍事官員敦促民眾，即使沒有人道主義走廊亦應離開， 避免俄羅斯人的廉價勞動力。

【17:00】馬里烏波爾官員周日表示，儘管俄羅斯已發出最後通牒，但烏克蘭軍隊仍將繼續保衛當地。當地官員表示，截至周日，烏軍仍在繼續防守。

【16：00】烏克蘭軍隊周日表示，烏東地區的俄軍正面臨供應短缺問題。烏軍指俄軍正不斷抱怨缺乏替換且不斷故障的設備，及供應食品及燃料質素。烏軍亦指，俄軍對平民的搶劫及暴力行為仍在繼續，行動亦受俄方當局鼓勵。

【15：30】英國國防部周日（17日）最新情報指，俄軍正將白俄提供的物資運到烏克蘭東部地區，包括哈爾科夫（Kharkiv）及北頓內茨克鎮（Severodonetsk）。北約情報指，白俄已被俄羅斯用左在烏克蘭空中行動的跳板，烏軍亦指已擊落數枚從白俄領土發射的導彈。

【15：00】保加利亞宣布，作為歐盟擴大制裁一部分，禁止在俄羅斯註冊船隻，包括2約24日後轉移註冊地船隻進入港口，人道主義船隻及向歐盟運送產品、食品及藥品船隻例外。

【13：30】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受訪問透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）堅信俄軍正在取得烏克蘭戰爭的勝利，對是次戰爭有著自己的看法。內哈默形容上周兩人的會面並不友好，普京態度坦率而強硬，不信任國際社會。

【12：30】意大利通知各港口，作為本月歐盟擴大制裁的一部分，周日（17日）起禁止所有俄羅斯船隻進入港口，已進入意大利港口船隻須完成商業活動後立即離開。

羅馬尼亞亦下令，從周日起禁止俄羅斯註冊船隻進入羅馬尼亞港口，包括2月後更改更改註冊的船隻，人道主義船隻除外。

【12：00】《路透社》報道指，歐盟將對俄羅斯實施第6輪制裁，針對原油及銀行，包括俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。

【11：00】有報道指俄方相信SpaceX公司提供衛星互聯網服務Starlink，曾協助烏軍在黑海擊沈旗艦「莫斯科號」，下令破壞Starlink衛星。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）否認，但指相關想法有創意，可以考慮。【下一頁】

【10：00】俄羅斯稱已完全佔領馬里烏波爾（Mariupol），敦促剩餘烏軍投降。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，若當地守軍全體被殺，將結束兩國和平談判。【下一頁】

【09：00】俄羅斯國防部表示，在黑海因彈藥爆炸引致火災的旗艦「莫斯科號」，全體船員將繼續在海軍服役。

【08：00】《彭博社》上周六（16日）報道，英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）曾前往烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏談判。他在當地曾會見烏克蘭談判代表，討論重啟和談的方式。

【07：00】捷克外長Jan Lipavský透露，俄羅斯透過外交信函警告，捷克不得在未經俄羅斯同意下，向其他國家提供前蘇聯製武器。他批評俄方要求無理，並指捷克外交部不會對此作出回應。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明