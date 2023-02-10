【烏克蘭戰爭】俄10日內或揮軍頓巴斯 再次空襲烏東及南部（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第352日。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪歐盟總部，向盟友表明需要加快武器援助。烏克蘭有官員聲稱，俄軍已準備投入多達50萬兵力，可能在10日內發起新一輪大型攻擊。

【本港時間2月11日】

【12:10】烏克蘭官員聲稱，俄軍已部署大量武器裝備，投入最多50萬兵力，可能在俄烏戰爭一周年前發起新一輪攻勢，意圗全面控制頓巴斯地區（Donbass）。

【00:27】澤連斯基周四（9日）到訪布魯塞爾，並在歐盟總部發表演說。他呼籲歐盟成員國需要加快武器援助速度，並聲稱攔截俄國情報，指莫斯科政府打算摧毀鄰國摩爾多瓦。

【本港時間2月10日】

【14:15】美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）最新報告指出，俄軍準備在烏克蘭東部反擊，首先在盧甘斯克地區（Luhansk）發起攻勢。

【11:13】澤連斯基指烏克蘭愈早獲得遠程重型武器和戰機，俄羅斯的侵略就會愈早結束，歐洲就能早日恢復和平。【下一頁】

【本港時間2月8日】

【17:29】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然訪問英國，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會晤，並視察到英國受訓的烏克蘭軍隊。他預計會於英國國會發表演説。

【10:08】德國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明，宣布會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【00:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）任命新内政部長Ihor Klymenko，並任命Vasily Malyuk為新的安全部門負責人。澤連斯基呼籲停止傳播可能破壞團結的謠言。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀