【烏克蘭戰爭】俄駐波蘭大使被淋紅油 普京勝利日未有重大宣布（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第75日，七國集團（G7）領袖視像會晤後發表聲明，批評俄羅斯總統普京入侵烏克蘭是為俄國自取其辱，同時表明將逐漸擺脫依賴俄羅斯石油。加拿大總統杜魯多突然訪問烏克蘭，與總統澤連斯基會面，承諾會提供更多武器援助。美國將加強制裁俄羅斯，今次針對服務業﹑傳媒行業及國防工業。

【本港時間5月9日】

【18:45】俄羅斯駐波蘭大使在二戰勝利日前往為前蘇聯士兵獻花時，遭遇烏克蘭支持者，被人淋紅色油漆，現場更聽到有人大叫「法西斯主義者」（fascists）。

【15:42】俄羅斯周一舉行二戰勝利日閱兵儀式，總統普京如期發表演說，惟未如外界預期有重大宣布。普京再次重申俄羅斯在烏克蘭的軍事行動合理，指摘北約及烏克蘭對俄羅斯邊境牙成不可接受的威脅。

普京同時批評西方國家，指他們未有聆聽俄羅斯的要求，反而另有計畫，預備入侵俄國領土，包括克里米亞半島（Crimea）。

【14:26】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（9日）受訪時表示，歐盟考慮利用數以十億美元被凍結的俄羅斯外匯儲備，幫助烏克蘭重建。

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭，凍結約3150億美元（約2.47萬億港元）的俄羅斯外匯儲備。

【09:24】加拿大總統杜魯多（Justin Tredeau）周日突然訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤，並承諾會為烏克蘭提供新型武器及其他裝備。杜魯多重申，西方國家堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。【下一頁】

【02:37】G7領袖發表聯合聲明，批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭，使俄羅斯蒙羞。另外，G7領袖同意，分階段降低依賴俄羅斯石油。【下一頁】

【00:00】美國官員透露，華府將對俄羅斯實施更多制裁，今次對象為莫斯科政府控制的媒體﹑服務業及國防工業。同時，美國簽證限制名單增加2,600名俄羅斯及白俄羅斯人士，當中包括俄羅斯兩大銀行高層及軍方人士。【下一頁】

【本港時間5月8日】

【19:45】俄羅斯國防部周日（8日）聲稱，在敖德薩附近地區利用導彈摧毀烏軍一艘海軍艦隻，在過去24小時內摧毀烏軍4架戰機﹑4架直昇機及一艘突擊船。

烏克蘭方則表示，烏軍在盧甘斯克及頓涅茨克（Donestsk）成功反抵擋9次俄軍攻擊，摧毀19架坦克及20部戰鬥車輛。

【14:35】盧甘斯克（Luhansk）地區官員表示，當地一間學校上周六在空襲時被炸中，其時正有90人在內躲避，估計60人可能因空襲死亡。

【06:20】英國承諾向烏克蘭提供額外13億英鎊（約125.9億港元）軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）亦即將與武器生產商會面，尋求對方增加產能。【下一頁】

【05:00】俄軍上周六（7日）向烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）發射導彈，當中6枚擊中當地。敖德薩市議會聲稱，4枚導彈擊中傢具公司，波及附近住宅大樓，其餘兩枚擊中當地機場。

【03:58】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再從東南重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的鑄鐵廠內撤離逾300平民，被困當地的婦女及兒童已全數撤走。烏克蘭政府則聲稱，所有老人家﹑婦女及兒童已撤離當地，但醫生﹑士兵及眾多傷員仍被困。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明