【烏克蘭戰爭】俄首認有平民死亡 歐盟仍未就禁運俄油達共識（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第96日。烏克蘭總統澤連斯基在戰事開始後，首次訪問東部戰線，到第二大城市哈爾科夫視察。歐盟再次未能就禁運俄羅斯石油達成共識，需再次開會商討。俄羅斯外長拉夫羅夫首次承認，對烏克蘭特別軍事行動中有平民死亡。

【本港時間5月30日】

【05:16】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）首次承認，對烏克蘭的特別軍事行動中有平民死亡，並強調解放烏東頓巴斯（Donbas）地區是俄羅斯「絕對首要目標」（unconditional priority）。

【01:57】歐盟未能就對俄羅斯石油實施禁運達成共識，預料需要在周一（30日）時再次嘗試，並以豁免管道運輸吸引部分中歐國家支持。

【00:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在與俄羅斯戰爭開始後，首次到訪第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），並解除當地國家安全局局長職務，指控對方未有做好防務。

【本港時間5月29日】

【19:17】俄羅斯外交部指出，西方稱是俄羅斯導致全球出現糧食危機完全沒有根據，只是試圖將問題歸咎於俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動之上。

【14:33】烏克蘭官員聲稱，未與盧甘斯克（Luhansk）地區部隊失去聯繫，承認當地烏軍陷入困難的防守處境。

【06:00】澤連斯基在電視講話中承認，頓巴斯地區情況嚴峻，自2014年後被俄羅斯奪去的領土亦可能不會全部透過軍事方式，回歸烏克蘭控制。

【02:25】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（28日）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，俄方指3人談及糧食問題與要求西方解除制裁。德法雙方則呼籲普京，直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話。

【本港時間5月28日】

【17:25】頓巴斯（Donbas）地區城市紅利曼（Lyman）為鐵路樞紐的戰略重鎮，已落入俄羅斯支持的烏克蘭東部分離分子手上。

【16:12】盧甘斯克（Luhansk）州長指，北頓涅茨克有9成建築物遭破壞，部分地區已被俄軍夷為平地，為免烏軍被俄軍包圍俘虜，或要由盧甘斯克撤退。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明