【烏克蘭戰爭】俄邀聯合國查監獄遇襲 澤連斯基促撤離頓涅茨克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第158日。烏克蘭東部戰況激烈，烏克蘭總統澤連斯基敦促數十萬平民撤離頓涅茨克地區。另外，頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄日前受襲，俄羅斯邀請聯合國專家調查此事。

【本港時間7月31日】

【12:58】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄上周五（29日）受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指控是對方所為。俄羅斯國防部周日（31日）表示，邀請聯合國和紅十字會專家客觀調查事件。

【12:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指頓涅茨克（Donetsk）地區的戰況愈見激烈，敦促數十萬平民撤離，避免造成更大人命傷亡。

【本港時間7月30日】

【17:00】歐盟就烏東監獄受襲事件，對俄方予以最強烈譴責，將會向肇事者追究責任。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，遇害者包括馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的戰俘，而襲擊已嚴重違反《日內瓦公約》，並構成戰爭罪行。

【15:50】烏克蘭軍方表示，烏軍在反攻南部赫爾松（Kherson）地區的戰事中，殺死數名俄羅斯士兵，並摧毀俄軍兩個彈藥庫。

【15:08】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄羅斯再次干犯戰爭罪行，呼籲美國把俄羅斯，列為支持恐怖主義的國家。他要求聯合國和國際紅十字會調查事件，並採取行動保障監獄安全。

【12:10】俄烏戰爭以來，美俄外長首次對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，對話坦率及直接，主要是要求俄方接受美方建議，釋放兩名被扣留的美國公民。【下一頁】

【11:05】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄日前受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指責對方發動炮擊。

俄羅斯及烏東的親俄分離分子指責，烏軍以「海馬斯」多管火箭炮系統施襲，國防部形容事件是「血腥挑釁」。烏軍否認施襲，指指網上片段可見，監獄的部份窗戶完好無損，顯示爆炸是於建築內部發生。

【本港時間7月29日】

【18:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已準備好經黑海港口恢復糧食運輸，正等待聯合國和土耳其發出開始運輸的信號。

【17:08】烏克蘭東部的親俄分離主義分子指控，烏軍襲擊頓涅茨克一座監獄，導致40名戰俘死亡，但 烏軍否認發動襲擊。

【04:11】美國國務卿布林肯提出，未來幾日會與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話商討換囚一事。惟俄羅斯外交部發言人指，拉夫羅夫的日程安排非常繁忙，會適時留意布林肯的通話請求。

【01:25】烏克蘭軍方承認，俄軍已經在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）城鎮Soledar和Vershyna附近取得小幅進展。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明