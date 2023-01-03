  • 18°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄軍罕有認遇襲有數十死 基輔被炸能源供應受損 （不斷更新）

環球社會熱點 11:01 2023/01/03

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第313日。俄羅斯少有地承認，烏軍近日的一次襲擊導致多人死亡，但遇難人數與烏方聲稱有明顯差距。烏克蘭首都基輔周一（2日）遭受連環襲擊，導致能源供應短缺。

【本港時間1月3日】

【10:22】俄羅斯國防部確認周日（1日）在佔領的烏克蘭東部頓涅茨克城市馬克耶夫卡（Makiivka）內，一個俄軍臨時駐紮點被烏軍用美製「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統攻擊。國防部指烏軍共發射6枚火箭炮，當中2枚被擊落，並罕有地承認襲擊導致63名俄軍死亡。【下一頁】

【00:57】基輔及附近地區周一凌晨至早上時間曾遭俄軍無人機連環襲擊，據悉能源基建受破壞，基輔市內的暖氣及電力供應短缺。

【本港時間1月2日】

【11:22】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲，西方國家需要做好長期軍事支援烏克蘭的準備，只有此舉能保障烏克蘭能維持獨立主權國家地位，並迫使俄羅斯願意「坐下來」及商討如何終止戰爭。 【下一頁】

【10:00】基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）聲稱，俄軍當地時間周一凌晨3時（香港時間周一早上9時）發動無人機襲擊，針對重要基建。軍方及後稱已擊落16個空中目標。

【本港時間1月1日】

【12:05】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表新年講話，指對烏克蘭的特別軍事行動，是一場為俄羅斯未來而進行的戰鬥。他批評西方假借和平之名，多年來欺騙莫斯科，並利用烏克蘭企圖削弱及分裂俄羅斯。

【11:45】烏克蘭總統澤連斯基表示，普京正在摧毀俄羅斯，形容普京是躲在軍隊及導彈後面，並非領導俄軍。他指烏克蘭及全球都不會原諒普京，俄軍最終會落敗。

澤連斯基亦於Twitter對烏克蘭人發表新年演說：

Wish for miracles? create them themselves.

Want faith, hope? Both have been in the army for a long time.

Want light? It's in each of us.

Today it's only one wish.

It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity.

Happy New Year! Year of our victory

【11:10】基輔及周邊地區先後傳出爆炸聲，俄軍空襲於基輔造成至少1死22傷，1名日本記者受傷被送往醫院。扎波羅熱有多座房屋受導彈破壞，4人受傷，包括兒童。

【09:35】烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，至今已解放40%被俄羅斯佔領的土地。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間12:00）

下一篇文章

FIFA盼各國以比利命名一足球場 恩芬天奴疑靈前自拍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍罕有認遇襲有數十死 基輔被炸能源供應受損 （不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍罕有認遇襲有數十死 基輔被炸能源供應受損 （不斷更新）
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
IMF警告今年全球經濟更困難 三大經濟體增長續疲弱
揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油
揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款