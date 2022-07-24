【烏克蘭戰爭】俄軍空襲敖德薩糧食港口 匈牙利總理批歐盟制裁無效（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第151日。匈牙利總理奧爾班指歐盟制裁毫無成效，更導致歐洲能源價格飆升，認為只有美俄談判才能結束戰事，倡歐盟制定新一輪戰略方案。俄軍空襲烏克蘭港口城市敖德薩，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍襲擊是野蠻行為，違反停火承諾。

【本港時間7月24日】

【16：40】烏克蘭南部作戰司令部表示，俄軍空襲敖德薩（Odesa）港口。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍襲擊是野蠻行為，違反停火承諾；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦批評俄方摧毀糧食協議。

【14：30】《基輔獨立報》報道，烏克蘭安全委員會前副秘書長 Volodymyr Sivkovych涉嫌叛國罪，與俄羅斯情報部門合作，在烏克蘭管理一個從事間諜活動的特工網絡。

【12：00】奧爾班（Viktor Orban）在羅馬尼亞發表講話，認為俄烏軍事實力懸殊，烏克蘭根本無法羸出戰事。他呼籲美俄舉行和平談判，盡快結束戰爭。【下一頁】

【11：00】美國CNN引述國務院發言人指，兩名美國公民在烏克蘭頓巴斯地區死亡，當局正與家屬保持聯繫，確保盡可能提供領事協助。

【本港時間7月23日】

【15：00】惠譽（Fitch Ratings）下調烏克蘭評級至C級，之前為CCC級。

【10：00】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指現時每日約有30名前線士兵死亡，較5至6月高峰期時每日100至200人大幅下降，但拒絕透露烏軍累計死亡人數。

【09：00】立陶宛已解除對俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的鐵路運輸限制。

【08：00】美國總統拜登（Joe Biden）簽署新一項對烏克蘭軍事援助計畫，價值2.7億美元（約21.06億港元），包括4套「海馬斯」高機動性多管火箭炮系統，及500架無人機等軍備。

【07：00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國簽訂協議，確保烏克蘭糧食出口。烏克蘭負責引領運載糧食的船隻，進出設有水雷的港口水域，而俄羅斯同意在糧食運送期間停火，土耳其與聯合國則負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

【本港時間7月22日】

【17：02】俄羅斯政府更新「不友好國家」名單，增加希臘﹑丹麥﹑斯洛文尼亞﹑克羅地亞及斯洛伐克，並限制有關國家在俄羅斯大使館僱用的員工人數。目前，名單上共48個國家，包括美國﹑英國及所有歐盟成員國等。

【10：25】英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）受訪時指出，俄烏戰爭後歐洲各國驅逐多名俄國外交人員，認為此舉已大幅削弱俄羅斯在歐洲的情報及間諜工作能力。

摩爾更指出，情報推估俄軍未來數周或出現後勤補絡問題，部分地區攻勢可能被叫停，烏軍屆時將有空間反擊。

【05：55】烏克蘭政府的公共債務專員Yuriy Butsa表示，正與國際貨幣組織及其他國際大型金融合作伙伴商討，尋求未來減少償還債務的方法

【03：30】土耳其總統辦公室表示，俄羅斯﹑烏克蘭﹑聯合國及己方代表將在周五簽訂協議，同意讓烏克蘭糧食恢復出口，各方將確保黑海地區運輸糧食的航行安全。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明