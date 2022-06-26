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【烏克蘭戰爭】俄軍控制北頓涅茨克 承諾供白俄可搭載核武導彈（不斷更新）

環球社會熱點 15:38 2022/06/26

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第123日。俄羅斯軍隊據報已進入烏克蘭東部城市北頓涅茨克，取得當地控制權，當地市長承認事件。烏克蘭總統澤連斯基承認北頓涅茨克失守，揚言收復所有失去的領土。俄羅斯總統普京承諾，為白俄羅斯提供可搭載核武的導彈系統。

【本港時間6月25日】

【15:36】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）聲稱，當地上周六（25日）遭受俄軍導彈襲擊，為6月5日以來首次。

【05:01】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）承認北頓涅茨克失守，揚言要從俄羅斯手中，收復所有失去的城市。

【04:34】俄羅斯外交部表示，總統普京（Vladimir Putin）承諾，會為白俄羅斯提供可搭載核武的導彈系統，協助對抗西方國家的步步進迫。

【00:14】烏克蘭東部城市北頓涅茨克（Severodonetsk）的市長Oleksandr Stryuk承認，俄軍已全面控制城市。

【本港時間6月25日】

【17:30】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，歐洲經濟正受俄烏戰爭影響，他擔心烏克蘭可能面臨壓力，要求與俄羅斯達成一項不符合利益的和平協議。

【13:45】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）譴責歐盟給予烏克蘭及摩爾多瓦候選國地位，俄方確認歐盟利用由前蘇聯國家組成的「獨聯體」（CIS），試圖圍堵俄羅斯。

【11:15】歐洲理事會（European Council）已批准向烏克蘭提供90億歐元（745億港元）的財政援助。

【8:00】七國集團（G7）峰會周日（26日）於德國舉行，將會主力討論俄烏戰爭帶來的威脅，包括糧食及能源危機，峰會同時邀請澤連斯基出席。

【本港時間6月24日】

【17:50】比利時首相德克羅（Alexander de Croo）表示，歐盟成員國需要集體購買能源，避免冬天陷入危機。德克羅指成員國需組建能源集團，使用價格限制及更好地合作，建議歐盟委員會帶頭行動。

【14:12】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai確認，當地烏軍撤離北頓涅茨克。

【10:15】美國五角大樓宣布，向烏克蘭增加4.5億美元（約35億港元）援助，提供如簡稱海馬士（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統﹑18艘巡邏船及數千發彈藥。

【07:25】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎歐盟決定，表示烏克蘭的未來就在歐盟，稱今次是一場勝利。【下一頁】

【03:00】歐盟領袖峰會在周四（23日）批准，讓烏克蘭及摩爾多瓦獲得候選成員國資格。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，今日是歐洲美好的一天。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則指，決定向俄羅斯傳達強烈訊息。

【本港時間6月23日】

【18:24】英國政府公布新一輪對俄羅斯的貿易制裁，禁止向俄羅斯出口協助莫斯科政府限制當地社會﹑化學及生物武器有關﹑航海相關﹑石油提煉及重要工的科技及貨物。

【18:21】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，烏克蘭糧食出口問題需要緊急在7月內解決，避免出現毀滅性的後果。

【10:16】美國高層官員表示，G7領袖峰會將宣布增加針對俄羅斯的措施，為進一步向俄國施壓，令莫斯科政府停止對烏克蘭的戰爭。

【05:41】英國首相約翰遜（Boris Johnson）引述情報指出，估計俄軍對烏克蘭的攻勢會在未來數月減弱，因為俄軍資源嚴重短缺。

【00:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）相信，歐盟今日開始的峰會中，烏克蘭將獲全體27成員國支持，成為候選成員國。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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