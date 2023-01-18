【烏克蘭戰爭】俄軍宣布增兵至150萬 烏稱逾9000平民喪命（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第329日。俄羅斯國防部正式宣布軍隊作出重大改變，將兵力擴充至150萬人。烏克蘭副總理斯維蕾丹科受訪時表示，有信心烏軍在今年內會獲勝終止戰爭。烏克蘭官員表示，戰爭至今已造成包括453名兒童在內﹑多達超過9,000名烏克蘭平民死亡。

【本港時間1月18日】

【10:59】 烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）出席世界經濟論壇時表示，俄烏戰爭爆發已導致超過9,000名烏克蘭平民死亡，當中包括453名兒童，誓言要俄國為暴行負責。

【01:09】斯維蕾丹科（Yuliia Svyrydenko）接受英國廣播公司訪問時表示，有信心烏軍將在今年獲得最終勝利，並呼籲盟友繼續向烏克蘭提供軍事援助。

【00:15】俄羅斯國防部宣布在2023年至26年為軍隊作出重大改革，預計總兵力將提升至150萬人。

【本港時間1月17日】

【10:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明言，第聶伯羅（Dnipro）遇襲及俄國試圖反擊的行動代表盟友有需要在武器援助決定上加快步伐。安全委員會秘書長達尼諾夫（Oleskiy Danylov）預計俄方會作出「最後推進」（final push），呼籲武器援助需更快抵達烏克蘭。下一頁】

【08:31】土耳其申訴專員Seref Malkoc聲稱，俄烏準備大規模交換戰俘，總數交換約1,000人，兩國代表上周在首都安卡拉（Ankara）會晤。

【00:46】聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指俄烏戰爭已導致最少7,031名平民死亡，惟估計實際人數應該更多。

【本港時間1月16日】

【18:36】克里姆林宮稱將炸毀英國打算援助烏克蘭的坦克，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，西方再多先進武器援助不會改變戰爭。

【17:29】扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區政府首長Oleksandr Starukh表示，俄軍徹夜轟炸當地，嚴重破壞民用及能源基建。

【16:48】烏克蘭官員透露，第聶伯羅（Dnipro）住宅大廈遇襲死者人數增至最少35人。

【10:40】普京（Vladimir Putin）被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。【下一頁】

【02:51】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，近日多國宣布向烏克蘭提供重型武器，此舉十分重要，希望未來會有更多類似援助。他指俄烏戰爭現正處於關鍵時刻，需要向烏軍供應取勝所需武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀