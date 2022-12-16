【烏克蘭戰爭】俄軍大規模空襲針對能源基建 烏全境需緊急停供電（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第296日。俄羅斯總統普京表示，俄國將與新伙伴擴大貿易合作關係，對抗西方的制裁。波蘭警察總長在拆烏克蘭官員的贈送的禮物時發生爆炸，華沙政府要求烏克蘭解釋。烏方指俄軍連續兩日轟炸早前被奪回的南部重鎮赫爾松市，導致全市斷電。

【本港時間12月16日】

【18:00】一名烏克蘭高層官員透露，周五俄國大規模導彈襲擊及空襲命中多個地區的能源基建，烏國全境同日需緊急中斷電力供應。

【15:44】烏克蘭首都基輔周五（16日）據傳再有爆炸聲，市長傑素高（Vitaliy Klitschko）指東部Desna地區遭轟炸，當地為主要能源基建區域，暫未知是否有基建被炸中。東部哈爾科夫（Kharkiv）及南部敖德薩（Odesa）亦據悉有重要基建被擊中。

【10:36】波蘭警察總長希姆奇克（Jarosław Szymczyk）據報在辦公室內，拆開來自烏克蘭官員的禮物時發生爆炸。波蘭政府已要求烏克蘭解釋事件，惟烏方暫時未就事件發出公開聲明。【下一頁】

【02:43】烏克蘭官員指俄軍連續兩日轟炸赫爾松市（Kherson），主力針對當地港口的重要基建，導致全市電力供應中斷，另有兩人死亡。

【00:11】普京（Vladimir Putin）揚言，要加強與亞洲﹑非洲及拉丁美洲的伙伴經濟合作，抗衡西方對俄羅斯實施的制裁。普京指俄羅斯將增加向東輸送天然氣，表明對抗歐盟的天然氣價格限制。

【本港時間12月15日】

【10:52】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表每日講話時表示，聖誕節時前線亦不會平靜。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦同樣否定，俄烏戰爭會停火。【下一頁】

【06:20】佩斯科夫表明，如美國援助烏克蘭愛國者導彈防空系統（Patriot missile defence system），俄軍將視為合法打擊目標。俄羅斯駐美大使館直指，有關援助具挑釁性，可能引起難以預料的後果。

【本港時間12月14日】

【18:04】烏克蘭電網運營商Ukrenergo表示，俄軍最近一次的空襲中並未損及烏國的能源基建設備，感謝防空部隊的努力。

【15:54】基輔市政府聲稱，周三擊落13架俄軍無人機。

【13:11】烏克蘭首都基輔再次傳出爆炸聲，市長傑素高（Vitali Klitschko）指市中心Shevchenkivskyi地區周三（14日）發生爆炸，救援部門已出動。

【11:13】多名美方官員透露，拜登（Joe Biden）政府正邁入向烏克蘭提供愛國者導彈（Patriot missile）防空系統最後階段，相信最快可在本周內公布消息。【下一頁】

【06:56】美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）透露，七國集團（G7）對俄羅斯石油實施價格上限後收獲理想中的效果，為此感到高興。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明