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【烏克蘭戰爭】俄軍大致控制北頓涅茨克 烏收美78億援助（不斷更新）

環球社會熱點 04:08 2022/06/09

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第106日。烏克蘭政府證實俄軍已控制北頓涅茨克的大部分地區，烏軍被趕回北頓涅茨克郊區。另外，美國向烏克蘭提供400億美元援助計劃中，烏克蘭證實已收到首批10億美元的援助。

【本港時間6月9日】

【04：08】美國國會上月通過向烏克蘭提供400億美元援助的計劃，烏克蘭證實已收到首批10億美元的援助。

【01：25】烏克蘭證實俄軍已控制烏東城市北頓涅茨克的大部分地區，烏軍被趕回北頓涅茨克郊區，但強調俄軍目前仍未全面掌控北頓涅茨克地區。

【本港時間6月8日】

【18：20】拉夫羅夫表示，現時解決糧食危機的責任落在烏克蘭方上，只要烏方掃除港口的水雷，糧食運輸便可恢復。

【15：50】世界銀行向烏克蘭提供14.9億美元（116億港元）額外援助，新一輪援助獲英國、荷蘭、立陶宛及拉脫維亞擔保。世銀至今已向烏克蘭支付近20億美元（156億港元）現金援助。

【14：00】俄羅斯官媒塔斯社引述執法部門消息人士報稱，馬里烏波爾鑄鐵廠內投降的烏軍中，超過1,000人被送往俄羅斯境內接受調查。

【10：13】俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）聲稱，俄軍已控制烏東盧甘斯克（Luhansk）97%地區，並向北頓涅茨克（Sievierodonetsk）附近區域向前推進。

【01：20】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪土耳其，就如何運輸烏克蘭糧食出口展開商討。【下一頁】

【00：11】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，當地通脹已受控，預期物價下半年起會停止上升。同時普京稱當地4月失業率僅得4%，讚揚是個重大成就。

【本港時間6月7日】

【17：14】路透社引述白俄羅斯國防部報稱，白俄軍隊舉行戰備狀態軍演。

【16：18】盧甘斯克地區首領Serhiy Haidai表示，俄烏爭奪北頓涅茨克的戰爭全面展開。烏克蘭軍方確認，俄軍目前主力攻擊北頓涅茨克，烏軍依然頑強抵抗，聲稱周一（6日）在頓巴斯東部阻止10次俄軍的進襲。

【10：03】烏克蘭海軍更新戰況時指出，俄軍黑海艦隊因烏方導彈及無人機攻擊，從烏克蘭海岸線撤離逾百公里，聲稱已重新奪回黑海西北部分海域的控制權。

【04：19】烏克蘭總統澤連斯基指出，烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）的戰況十分激烈，使兩座城市現時宛如「死城」。【下一頁】

【03：42】俄羅斯宣布反擊美國制裁，針對財長耶倫（Janet Yellen）﹑能源部長格蘭霍爾姆（Jennifer Granholm）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）在內的61名美國官員，以及主要國防企業與傳媒高層實施個人制裁，被制裁對象將禁止進入俄羅斯。【下一頁】

【本港時間6月6日】

【13：03】俄羅斯官媒記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）聲稱，俄軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東地區喪生。如消息屬實，將是俄軍在戰爭中損失的第11位高級將領。

【07：55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（5日）到訪戰線，探望東南部重鎮扎波羅熱州（Zaporizhzhia）及兩個鄰近最近雙方激烈交戰的北頓涅茨克（Sievierodonetsk）以南小城鎮。

【04：03】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定周一（6日）出訪塞爾維亞，但有指因保加利亞﹑北馬其頓及黑山封鎖空域，導致俄國飛機無法途經，拉夫羅夫訪塞之行因此取消。【下一頁】

【01：30】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能會視其為新的打擊目標。普京更揚言，西方國家對烏克蘭軍援並非新消息，亦不會改變甚麼。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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