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【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）

環球社會熱點 13:00 2022/05/22

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第87日。俄羅斯聲稱已結束包圍馬里烏波爾鑄鐵廠，內部烏克蘭守軍已全數投降。俄軍被指近期加快於烏克蘭北頓涅茨克的攻勢，包括作出炮擊行動，試圖佔據烏克蘭在盧甘斯克州的最後一個據點。

【本港時間5月22日】

【13:00】盧甘斯克州長表示，俄軍持續炮擊當地，當地過去一日有57人撤離盧甘斯克。

【06:01】美國智庫戰爭研究所指，俄軍正加緊包圍和佔領烏克蘭盧甘斯克州的北頓涅茨克市（Severodonetsk），試圖攻下烏克蘭在盧甘斯克州的最後一個據點。

【本港時間5月21日】

【19:01】美國白宮確認，總統拜登（Joe Biden）在訪問南韓期間，簽署價值400億美元（約3,139億港元）向烏克蘭提供的軍事援助。

【18:12】葡萄牙總理科斯塔（António Costa）應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀請，前往基輔訪問。

【17:44】俄羅斯國防部聲稱，在烏克蘭首都基輔以西的Zhytomyr北部已摧毀大批由西方國家運送予烏克蘭的武器。國防部表示，武器目的地為頓巴斯東部地區。

【15:17】在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，俄羅斯代表發言時，美國﹑加拿大﹑澳洲及新西蘭代表離場，抗議俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。

【12:56】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，未收到芬蘭方的天然氣款項，因此決定停止供應。芬蘭國營天然氣公司Gasgrid確認，來自俄羅斯的天然氣供應已停止。

【04:20】俄羅斯聲稱，烏克蘭東南部馬里烏波爾鑄鐵廠內的最後一名烏軍已經投降，已完全佔領鑄鐵廠，終結長達3個月的包圍。【下一頁】

【01:30】烏克蘭總統辦公室官員表示，俄軍周五（20日）轟炸哈爾科夫（Kharkiv）地區的文化中心，將其夷為平地。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄軍行為殘忍。

【01:24】美國多名官員表示，多達10萬美軍可能未來在歐洲進駐，如果北約（NATO）未來繼續增加軍演，美軍數目可能暫時再增加。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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