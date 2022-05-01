【烏克蘭戰爭】俄軍加強烏東攻勢 摧毀敖德薩機場跑道（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第67日。烏克蘭指，俄羅斯加強在烏克蘭東部的攻勢，更有跡象顯示俄軍準備展開更大規模軍事行動。俄軍亦發射火箭，摧毀黑海港口城巿敖德薩機場的一條跑道，令飛機無法升降，烏克蘭總統澤連斯基表示，永遠不會忘記俄軍做過的事，基輔必定會重建敖德薩機場。

【本港時間5月1日】

【11:20】俄羅斯國營傳媒報道，烏克蘭東南部城巿馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，周六有25名平民撤離，包括6名14歲以下的兒童，但沒有透露他們被送到那裡。最新衛星圖片顯示，鋼鐵廠頂部有多個大洞，幾乎被完全摧毀，附近多棟建築物亦受損。

【10:35】烏克蘭與俄羅斯進行新一輪交換俘虜行動，共有14名烏克蘭人員獲釋，包括7名軍人和7名平民，其中一名女兵懷孕5個月，但烏克蘭未有披露有多少俄羅斯人交還給莫斯科。烏克蘭指責，俄軍將大量烏克蘭平民送往俄羅斯作為人質，據知現時有超過1000名烏克蘭人被擄走，一半是婦女。

【10:05】澤連斯基表示，烏軍已經摧毀俄羅斯1000多輛坦克、近200架戰機及2500輛裝甲戰車，逾2.3萬俄軍陣亡，大大削弱俄羅斯的兵力及裝備。【下一頁】

【本港時間4月30日】

【16:26】俄羅斯國防部聲稱俄軍一夜之間擊中389個烏克蘭目標，包括35個控制點、15個武器和彈藥庫。

【15:15】烏克蘭農業部副部長聲稱，俄羅斯軍隊在其佔領的烏克蘭地區偷走數十萬噸糧食。

【13:27】英國表示俄羅斯被迫合併和重新部署，因在烏克蘭東北部推進失敗而消耗和分散的部隊。

【11:53】烏克蘭第二大城市哈爾科夫軍事部門指控俄羅斯持續炮擊當地，最少造成1死5傷。

【11:14】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控北約國家將烏克蘭當作遏制俄羅斯的工具之一，並盡一切努力阻止俄與烏克蘭談判達成停火協議。

【06:50】烏克蘭警告與莫斯科的和談有破裂的危險，指出俄羅斯正在打擊烏克蘭東部地區， 稱對俄羅斯的憤怒使談判難以持續。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明