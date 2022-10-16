【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊 馬斯克續向烏提供星鏈（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第235日。俄羅斯邊境城市的一個軍事訓練場日前爆發槍擊，導致多人死傷，國防部指事件為恐怖襲擊。伊朗否認，有向俄羅斯提供在烏克蘭戰場使用的武器裝備，亦表明不會提供。美國公司SpaceX創辦人馬斯克表明，繼續向烏克蘭提供星鏈上網服務。

【本港時間10月16日】

【15：11】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述國防部報稱，接壤烏克蘭邊境的西南部城市別爾哥羅德（Belgorod）上周六（15日）爆發槍擊，兩名來自前蘇聯的志願軍在訓練場上向其他士兵開火，導致最少11人死亡，另外15人受傷。【下一頁】

【05：38】全球首富馬斯克（Elon Musk）發文，稱旗下SpaceX公司將繼續向烏克蘭提供星鏈（Starlink）服務，表示即使繼續虧損亦會不停止。

【00：42】伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示，伊朗沒有向俄羅斯提供在烏克蘭戰場使用的武器，未來亦不會提供，否認美國及烏克蘭指俄軍使用近日伊朗製導彈施襲的消息。

【本港時間10月15日】

【16：45】烏克蘭官員周六表示，南部城市扎波羅熱再遭無人機轟炸，俄軍早上向當地發射超過10枚導彈，暫未接獲傷亡報告。

【14：30】沙特國家通訊社SPA稱，沙特阿拉伯將向烏克蘭提供4億美元（31.2億美元）人道主義援助。報道亦指，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）已致電烏克蘭總統澤連斯基，表達沙特願意協助調解的立場。

【14：00】美國國務卿布林肯發聲明指，向烏克蘭額外提供7.25億美元的一籃子武器及其他軍事援助。美國對烏克蘭的軍事援助總額，至今達到183億美元（1,427億港元）。

【12：00】普京周五（15日）在哈薩克斯坦出席峰會後表示，俄羅斯無意摧毀烏克蘭，莫斯科已完成大多數軍事目標，局部動員活動將於兩周內完成。

【11：00】土耳其總統埃爾多安下令能源部與俄羅斯機構合作，在土耳其共建一個國際天然氣樞紐。埃爾多安稱，西北部色雷斯地區是重要區域，與保加利亞和希臘接壤。

【09：00】俄羅斯表示，克里米亞大橋會在2023年7月1日之前完成修復工作。

【本港時間10月14日】

【17：34】烏克蘭臨時被佔領土重新融合部表示，烏軍上月從俄國手中奪回超過600個定居點。【下一頁】

【10：41】俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）宣布，赫爾松市任何想離開的民眾均會獲得幫忙，政府決定組織援助，協助赫爾松市民眾撤離至俄羅斯其他地區。

俄羅斯委派的赫爾松地區（Kherson）領袖沙爾多（Vladimir Saldo）公開請求總統普京（Vladimir Putin），希望對方提供援助，幫助當地民眾離開，並聲稱是烏軍導致赫爾松地區人民死亡。【下一頁】

【00：44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國維持在烏克蘭的「特別軍事行動」目標，總體方向不變，戰事仍然持續。惟佩斯科夫亦重申，對透過商討形式達成目標持開放態度。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明