【烏克蘭戰爭】俄被指再轟炸基輔 拜登望向烏增近2590億援助（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第65日，聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭首都基輔期間，俄羅斯再次轟炸當地，造成最少10人受傷。美國總統拜登促請國會，增加330億美元撥款，援助烏克蘭對抗俄羅斯。

【本港時間4月29日】

【05:30】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）訪問烏克蘭首都基輔期間，俄羅斯再次用導彈轟炸當地，導致最少10人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，此舉可見俄方對聯合國的不屑態度。【下一頁】

【04:42】美國眾議院以大比數通過議案，支持簡單化向烏克蘭出口武器裝備的要求。

【00:00】美國總統拜登促請國會增加330億美元（約2589.67億港元）撥款，以軍事及經濟援助烏克蘭。【下一頁】

【本港時間4月28日】

【21:35】德國大型能源企業Uniper表示，準備按俄羅斯要求，以盧布購買俄羅斯天然氣。

【20:55】歐盟官員警告，歐洲能源企業於俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）的瑞士分支開設戶口，以將歐元或美元兌換為盧布，支付購買俄羅斯能源的行為，可能違反歐盟的制裁措施。

【18:44】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方國家現時公開鼓勵烏克蘭攻擊俄羅斯，警告俄方會嚴正回應在境內遭遇的襲擊。她更指，烏方未有回應最近一次提出的和談潛在協定。

克里姆林宮多次重申，已向烏方提交文字版本的潛在和平協定，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示未曾接獲或閱覽。

【17:09】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）歡迎瑞典及芬蘭加入，只要兩國提交申請表，或會加快審批。

【15:17】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）接受美國新聞網絡（CNN）表示，俄羅斯決定與烏克蘭戰爭何時終止，但可以肯定不會以和談作結，最終可能以政治協定形式作結。

【11:40】俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報道，烏克蘭赫爾松（Kherson）地區將於5月起過渡至使用俄羅斯盧布。

【09:44】古特雷斯已抵達烏克蘭，預料周四（28日）與澤連斯基會晤。

【01:50】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）揚言，一旦任何國家試圖干預俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，莫斯科政府定必「閃電」回應，採取必要措施。【下一頁】

【00:58】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，俄羅斯停止向波蘭及保加利亞供應天然氣的行為有如勒索，更指此舉讓俄國變成不可靠的供應商。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明