【烏克蘭戰爭】俄聖誕節炸烏克蘭 俄空軍基地爆炸釀3死（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第306日。與烏克蘭前線相距數百公里的俄羅斯恩格斯空軍基地周一（26日）傳出爆炸，當地官員指無民用基建受損。俄羅斯總統普京聲稱，準備好與牽涉在俄烏戰爭的各方談判，惟烏克蘭批評是俄羅斯不希望談判。

【本港時間12月26日】

【15:03】烏克蘭軍方表示，俄軍在聖誕日（25日）向烏克蘭發超過40次火箭襲擊，攻擊盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑哈爾科夫（Kharkiv）﹑赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzia）地區。俄羅斯國防部指在周日的攻擊中，擊斃60名烏軍。

【14:55】俄羅斯官媒塔斯社報稱，國防部承認恩格斯空軍基地遭烏克蘭無人機攻擊，導致3人死亡。

【11:03】俄羅斯與烏克蘭媒體均有報稱，距離邊境多達數百公里的俄羅斯恩格斯空軍基地（Engels air base）傳出爆炸聲，當地官員表示會調查事件。

【06:25】普京（Vladimir Putin）聲稱俄國已準備與所有牽涉在俄烏戰爭的國家商討可接受的解決方案，直指是否談判取決於對方，坦言俄方並無拒絕和談。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）斥俄單方面攻擊烏克蘭及殺害平民，指俄國不想談判，只想逃避責任。【下一頁】

【本港時間12月25日】

【15:00】俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁(Vyacheslav Volodin) 表示，正準備制定新法，將取消離開俄羅斯聯邦人士的稅務優惠，同時亦將徵收更高稅項。

【12:00】烏克蘭當局表示，俄羅斯向上月收復的南部城市赫爾松（Kherson）發動襲擊，釀最少10死。烏克蘭當局譴責俄軍肆意殺戮。

【本港時間12月23日】

【10:43】普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯的目標並非加劇軍事衝突，反而希望完結與烏克蘭的戰爭，更稱想戰爭愈快結束愈好。他指參戰各方遲早會加入會議，並就停戰達成共識。【下一頁】

【09:45】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）完成訪美行程後表示，他帶著「好結果」返回烏克蘭。

【05:13】美國白宮聲稱，俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）從北韓購買武器裝備，再運往與烏克蘭戰爭的前線供俄軍使用。瓦格納集團與北韓均否認傳言。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀