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【烏克蘭戰爭】俄羅斯新年空襲未停 基輔1死22傷多處停電（不斷更新）

環球社會熱點 11:18 2023/01/01

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第312日。踏入2023年，烏克蘭全國於元旦再次響起空襲警報，首都基輔及周邊地區先後傳出爆炸聲，俄軍繼續針對烏克蘭的能源設施發動襲擊，數百萬烏克蘭人要在黑暗中迎接新一年。俄軍空襲於基輔造成至少1死22傷，市內仍有3成地區無電力供應，市長希望恢復電力供應的地區繼續節約用電。

【本港時間1月1日】

【11:10】基輔及周邊地區先後傳出爆炸聲，俄軍空襲於基輔造成至少1死22傷，1名日本記者受傷被送往醫院。扎波羅熱有多座房屋受導彈破壞，4人受傷，包括兒童。

【09:35】烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，至今已解放40%被俄羅斯佔領的土地。

【本港時間12月31日】

【09:10】烏克蘭指，伊朗製無人機由東南部及北部襲擊首都基輔等地，烏軍已擊落全數16架無人機，沒有於基輔造成人命傷亡。

【02:57】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）動員很多新部隊，並表現出願意承受痛苦的損失，顯然並未放棄控制烏克蘭的計劃。

【本港時間12月30日】

【09:26】基輔市傳出空襲警報，當地民眾被要求到附近的避難所暫避。基輔市政府周五凌晨起發出警報，促請民眾避難。基輔州州長Olekskiy Kuleba聲稱，當地正諸無人機攻擊。

【08:31】白俄官媒BelTA報稱，一枚來自烏軍的S-300導彈墜落在境內，政府已召見駐明斯克烏克蘭大使抗議。白俄外交部發言人指出，有導彈墜落在境內屬嚴重事件。 烏克蘭軍方表示，事件起因是防空系統引起。

【本港時間12月29日】

【06:56】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥烏克蘭提出的10點和平計劃，指和平計劃必須考慮俄羅斯領土的現實，如果不考慮讓盧甘斯克和頓涅茨克等四個地區併入俄羅斯，不可能恢復和平。

【02:57】俄軍加大力度利用迫擊炮和大炮等武器炮擊烏克蘭南部赫爾松（Kherson），烏方官員敦促平民撤離，但有部分平民拒絕離開。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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